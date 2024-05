Hipólito Mejía asegura estar "bien y enterito" tras sufrir caída

Hipólito Mejía informó que la caída le causó una fractura no desplazada en el antebrazo derecho. ( FUENTE EXTERNA )

El expresidente Hipólito Mejía informó este domingo que se encuentra "bien y enterito", luego de haberse fracturado el antebrazo derecho tras sufrir una caída.

"Me encuentro bien gracias a Dios. Tuve una caída y me causó una fractura no desplazada en el antebrazo derecho. Como pueden ver, ¡estoy bien y enterito! Les deseo a todos un feliz domingo en familia", escribió en sus redes sociales.

El mensaje fue acompañado de una fotografía en la que se puede observar a Mejía utilizando una férula en su brazo derecho, acompañado de sus hijos Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional; Felipe Mejía y Lissa Mejía.

En la imagen se le nota feliz y sonriente junto a sus parientes.

Las reacciones por parte de sus seguidores, deseándole una pronta recuperación no se hicieron esperar.

"Papá cuídese, lo queremos mucho", "Que se recupere pronto querido presidente!", "Dios me lo cuide papá", "Heeeyyy papá! Que pena debe tener mucho cuidado, queremos papá por muchos muchos años más y más", "Dios bendiga proteja poder Dios le de sus salud señor Presidente Hipólito Mejia", entre otros.