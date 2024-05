Desde una boda hasta reconocimientos: así han sido los viajes de Abinader al exterior

El viaje de este viernes del presidente Luis Abinader y su familia hacia Italia, el Vaticano y Portugal es una de las estadías más largas de él como jefe de Estado. El tiempo fuera del país se extenderá hasta el sábado 1 de junio.

Abinader no viaja con mucha frecuencia ni sus estadías fuera del país son largas. El de ahora, así como el que realizó de seis días a Andorra, en 2021, son los más largos fuera de la Patria. Dependiendo de los temas a tratar, suele enviar como representante a la vicepresidenta Raquel Peña.

En lo que lleva como mandatario, sus viajes han sido diversos: de posesión de homólogos, de negocios, de recibimiento de sedes, de reconocimiento y, por supuesto, de denuncias como los varios discursos pronunciados ante las Naciones Unidas, por la situación de Haití.

El primer viaje del mandatario se realizó a 139 días de asumir la Presidencia. Lo realizó el sábado 2 de enero al vecino Puerto Rico, donde acompañó a Pedro Pierluisi en la toma de posesión, como gobernador de Puerto Rico. Regresó ese mismo día al país.

El 17 de abril del 2021, emprendió su segundo vuelo como gobernante. Partió hacia España, y visitó al rey Felipe VI y al presidente Pedro Sánchez. Luego Partió hacia Andorra, donde República Dominicana asumió la presidencia pro tempore de la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

En mayo de ese año, Abinader también ejecutó unos de sus recorridos más efímeros fuera del país. Esa vez viajó a Ecuador para la juramentación del presidente Guillermo Lasso.

Uno de las expediciones más memorables del mandatario y el país fue en septiembre del 2021, cuando viajó a la 76 Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En ese escenario tocó varios tópicos, siendo el más importante el clamor que elevó por Haití.

Esa vez emitió la frase "no hay, ni habrá jamás una solución dominicana a la crisis de Haití" y le dejó saber a la comunidad internacional que el país vecino necesitaba ayuda urgente. Ese discurso dio resultados, debido a que otros mandatarios, como Joe Biden, se unieron al clamor. En la actualidad se coordina el despliegue la misión contra las bandas criminales que azotan a esa nación.

El mandatario ha viajado en varias ocasiones a los Estados Unidos, como la visita a la Cumbre de Líderes de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (APEP). En ese evento Joe Biden socializó y brindó apoyo económico a sus homólogos de América Latina.

En octubre de ese mismo año, viajó a Panamá para, junto a sus homólogos Laurentino Cortizo Cohen, de Panamá; y Carlos Alvarado Quezada, de Costa Rica, crear la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), a fin de tratar temas en comunes y aprovechar la cercanía para el comercio e inversión.

En marzo del 2022, Abinader hizo un doble recorrido al viajar a Argentina y Chile en una sola salida del país. En la primera parada se reunió con el Alberto Fernández, presidente de ese entonces de Argentina. Con él firmó un acuerdo de hidrocarburos.

Luego viajó a Santiago de Chile, en el sur del continente, para la juramentación de Gabriel Boric como presidente de Chile.

En mayo del 2022, en la Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en Suiza, Abinader detalló su éxito en el manejo de la pandemia del COVID-19 y las medidas para recuperar el país.

"No son frutos del azar o el destino, sino de una política rigurosa, planificada y adaptada a cada momento y a unos profesionales de la salud a los que eternamente agradeceré por su trabajo", dijo esa vez.

En mayo del 2023, el mandatario y una comitiva de funcionarios y empresarios viajaron a Guyana, el país con el mayor crecimiento económico de la región, debido a su prolífera industria del petróleo.

En esa nación realizó varias rondas de negocios y en agosto del 2023, el presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, visitó a República Dominicana para firmar varios entendimientos, incluyendo la explotación de gas natural.

En un par de ocasiones ha acompañado a las autoridades de Turismo: en la Fitur del 2022 respaldó a David Collado y a empresarios del sector en la promoción de las bondades del país en Madrid, España. También lo hizo en enero del 2023, cuando viajó a Miami para presentar la nación frente a 300 agentes de viajes de Estados Unidos.

En el viaje a la Florida, Abinader acudió como invitado a la boda del cantante de origen boricua Marc Anthony y la primera finalista del Miss Universo 2021, Nadia Ferreira.

Al evento también fueron el primer mandatario de Paraguay, Mario Abdo Benítez; el cantante Romeo Santos; el reguetonero Maluma; el exfutbolista inglés David Beckham; el exponente urbano Nicky Jam; y las actrices Salma Hayek y Eva Longoria.

Reconocomiento

Recientemente, el 8 de mayo del 2024, el jefe de Estado recibió el premio Chairman´s Award for Leadership in the Americas en la 54.ª Conferencia sobre las Américas, celebrada en Washington, Estados Unidos.