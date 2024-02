Reclaman al Poder Ejecutivo por falta de reglamento a ley de autismo

La Ley 34-23 de Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) fue promulgada por el presidente de la República, Luis Abinader, el 5 de junio del año 2023, pero por la falta de un reglamento, cuyo plazo venció el pasado 4 de febrero, la norma no ha podido establecerse.

Ante esta realidad advertida por el coordinador de la Mesa de Diálogo por el Autismo, el periodista Fernando Quiroz, los senadores proponentes de la pieza han considerado que no hay voluntad política para ponerla en marcha.

"Una vez que se promulga una ley y esta ley hace mandato de un reglamento, el Poder Ejecutivo queda en falta si no pone en ejecución ese reglamento. Es como si estuviera en desacato, porque entonces la ley no entra en vigencia por falta del reglamento y esto no puede ser", dijo uno de los proponentes de esta iniciativa, el senador por el Partido Fuerza del Pueblo (FP) por Pedernales, Dionis Sánchez.

El congresista recomienda que en el futuro se debe revisar el tema de los plazos para los reglamentos de las leyes.

"Por lo general se establece un plazo para los reglamentos en la misma ley, pero eso hay que arreglarlo, porque esta ley es muy reclamada y muy necesaria, porque fue un consenso de la sociedad", puntualizó Sánchez.

Considera que el Poder Ejecutivo ha mantenido paralizada la Ley de Autismo, además de enfatizar de que falta voluntad desde el gobierno para dar vida a esta pieza que tiene más de 12 años debatiéndose en el Congreso.

Dionis Sánchez hizo hincapié en que hay una debilidad en el sistema que se debe corregir y así el Poder Ejecutivo no tenga la facilidad de detener determinadas leyes por falta de reglamento.

El también proponente de la ley, el senador de la FP por San Cristóbal, Franklin Rodríguez, ve irresponsabilidad por parte del Poder Ejecutivo al no poner en vigencia el reglamento de la iniciativa.