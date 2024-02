Otra vez, Abinader tocará situación de Haití en la ONU

El presidente de la República, Luis Abinader, aprovechará una invitación que le hizo el presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, al Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas para plantear otra vez la situación de Haití, un tema que el jefe de Estado lo ha tocado en cada intervención en ese organismo.

En esta oportunidad, el mandatario revisará el punto económico de la misión de Kenia y otros países en Haití. Los detalles de la reunión serán ofrecidos en una rueda de prensa que encabezará en Nueva York una vez finalice el encuentro del Consejo de Seguridad, según declaró ayer en LA Semanal con la Prensa.

Sobre el aspecto económico, en noviembre pasado, Kenia informó que necesitaba 225 millones de dólares para ejecutar la operación. Y, sobre el legal, en enero de este año, un tribunal de ese país declaró como "ilegal", "inconstitucional" e "inválido" el envío de tropas hacia Haití.

De igual manera, Abinader reconoció que para esa misión contra las bandas criminales en Haití hay un tema legal y un tema económico, "por lo gastos que eso representa, y Kenia no es un país rico". Por igual, expresó que mantienen contacto con el gobierno de Kenia para cuando llegue la fecha proteger el lado de la República Dominicana.

En octubre pasado, tras la insistencia de República Dominicana y luego de los pronunciamientos de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, en la Asamblea General de la ONU, fue que el Consejo de Seguridad aprobó una fuerza de paz en Haití. Kenia, con unos mil soldados, comandará la intervención, con el apoyo de otros países.

No obstante, a cinco meses del anuncio, la fecha no se establecido. "No tenemos la fecha; quizás ahora, con este viaje podamos tener alguna información", explicó en el evento con la prensa.

Con los ojos puestos

Abinader se referirá al vecino país en medio de un punto crítico de la crisis, la cual se agudizado con el incremento de las protestas contra el primer ministro Ariel Henry, quien debió entregar el poder el pasado 7 de febrero, fecha que por norma debió asumir un nuevo presidente.

Sobre las últimas protestas en la capital de Haití, Puerto Príncipe, que ha cobrado varios muertos, el jefe de Estado expresó que el Gobierno y los organismos de inteligencia están pendiente de todo lo que sucede en el país vecino.

A diferencia de sus antecesores, Abinader dijo que en su administración la política exterior ha sido más proactiva, y como muestra es la posición del Gobierno con Haití.

"No esperar lo que haga la comunidad internacional, sino presionar para que la comunidad internacional pueda actuar", expresó el mandatario en LA Semanal, cuyo tema principal fue las construcciones viajes y de viviendas ejecutadas en su gestión.

Lamenta muerte

El mandatario calificó de "muy penoso", la muerte por un disparo de un soldado dominicano en la frontera por el área de Dajabón, en la parte norte.

De acuerdo a los informes que tiene, el sargento del Ejército, Bartolo Familia Solís, fue impactado de bala en un asalto en un cuartel cerca de Restauración. Informó que se tienen identificados a los asaltantes y señaló que la Policía y el Ejército ofrecerán oportunamente un informe del hecho.

Resalta obras

El tema principal en LA Semanal fueron las obras levantadas y reparadas en su administración.

A través del Ministerio de Obras Públicas entregó más de 300 obras por más de RD$71 mil millones. El Ministerio de la Vivienda y Edificaciones ha completado 7,180 viviendas, las cuales han beneficiado a más de 28 mil dominicanos.

El Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) entregó 52 unidades y tres guarderías en las extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) de Bonao, San Francisco y Mao.

La Autoridad Portuaria ha construido cinco terminales de cruceros, tres de carga y muelles de pesca; el Ministerio de Deportes ha reparado más mil instalaciones, y el Inapa construido siete acueductos y 10 depósitos.

El Indrhi ha intervenido más de cuatro de 4 mil kilómetros en canales de riego y drenajes, así como la rehabilitación de más de 700 equipos de bombeo, entre otras obras.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/12/imagen-soldados-eeuu.jpg Soldados de EE. UU. en Dajabón. (FUENTE EXTERNA)

Aclaran presencia de soldados de EE. UU. en la frontera En LA Semanal, Abinader fue consultado sobre a qué se debía la presencia de soldados estadounidenses en Dajabón y la frontera. El mandatario dijo no tener mucha información, puesto que son visitan que se solicitan y ellos acceden. "Ni ellos han dado comentarios ni nosotros les pedimos que nos den informe sobre eso". Un comunicado del portavoz de la Embajada de Estados Unidos, Gabriel Hurst, informó que no es necesariamente una visita, sino más bien reuniones con los socios de Estados Unidos en el país. "Nuestras reuniones de rutina están orientadas a reforzar nuestra colaboración con las comunidades locales, profundizar nuestra comprensión sobre los desafíos de seguridad y reafirmar nuestro firme compromiso con el brillante futuro de la República Dominicana", explicó Hurst en un comunicado. Entre los soldados estadounidenses en Dajabón estaban el agregado militar de la Embajada de los EE.UU. en República Dominicana, el mayor Jacobo Mormón (US. Army) y el agregado militar de la Embajada de los EE.UU. en Haití, el mayor Maj Neil Law (US. Army).