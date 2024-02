Presidente Luis Abinader asegura reforma policial saldrá adelante "cueste lo que cueste"

El presidente de la República, Luis Abinader, expresó este martes que la transformación de la Policía Nacional es "esencial" dentro del plan de reforma.

"Aquí he dicho que esta reforma saldrá adelante cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste", manifestó Abinader durante su rendición de cuentas en el Congreso Nacional en el Día de la Independencia.

El mandatario sostuvo que la democracia en el país no sería posible sin dos pilares esenciales: la seguridad y la libertad.

Reiteró que el Gobierno amplió el programa de capacitación y entrenamiento de rasos y cadetes de la institución del orden con un plan de estudio de dos años, el cual anteriormente tenía una duración de seis meses.

Agregó que más de 3,000 policías en servicio en todo el país han sido capacitados en cursos de Derechos Humanos y Convivencia Ciudadana en 13 universidades del territorio nacional.

"Hemos dado apertura de la Escuela de Entrenamiento Policial campus Gaspar Hernández, con capacidad para 2,000 conscriptos. Esta escuela es no solo la mejor en la historia de nuestra Policía, sino, a decir de los expertos, la mejor de Centroamérica y El Caribe" Luis Abinader Presidente de la República “

Aumento salarial: "Otra promesa cumplica"

Además, abordó sobre el incremento salarial a los agentes calificandolo como "otra promesa cumplida" el pasado año. Se aplicó en una primera etapa desde un 6 % hasta un 20 % de aumento entre los rangos, y en la segunda etapa desde un 8% hasta un 18 % para beneficiar a una población policial de 39,341 miembros.