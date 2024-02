Hombre denuncia que ha pagado más de un millón de pesos a dealer por yipeta y aun no se la entregan

Un hombre denunció que ha pagado más de un millón de pesos a un dealer ubicado en el V Centenario, Distrito Nacional, para la compra de un vehículo y que, a casi ocho meses, aún no lo ha recibido.

El comerciante Luis Rafael del Rosario, residente en el municipio Haina, provincia San Cristóbal, explicó a Diario Libre que, en julio del 2023, a través de un amigo, contactó al señor Anderson Lebrón Rosario, propietario de ATD Todo Autos, para la compra de una yipeta Honda CRV del 2021 y que este le requirió el pago de 800 mil pesos, para lo cual ambos acudieron a un banco donde se realizó esa primera transacción.

"Él me enseñó la foto del vehículo y me dijo que había que pagarlo. Vino un día a mi negocio, fuimos al Popular de Sambil y primero le deposité 800 mil pesos en una cuenta, después, había que pagar el embarque, y le hice un cheque de 220 mil. En esos días, mandaba a buscar cinco, diez para los trámites y entre cotorra y cotorra me he dado cuenta que para darme el papel de compra era un problema. Cuando vine a abrir los ojos, me di cuenta que el hombre es reincidente eso", explicó el colmadero.

El denunciante explicó que la persona del dealer le dijo que la empresa encargada de hacer el envío desde los Estados Unidos lo engañó y que le prometió devolverle el dinero si su hermano ganaba en las pasadas elecciones municipales.

"Al él ver que estoy renuente, que estoy publicando el caso en las redes, me mandó a decir que supuestamente viene una guagua, pero mentira, porque ya él me ha mandado más de cinco vehículos y papeles de compra dique que vienen y es mentira, es como dándome tiempo", narró.

Mientras, Del Rosario, quien incurrió en un préstamo para la compra de la yipeta, interpuso una denuncia en contra de Lebrón, cuyo domicilio está ubicado en Quita Sueño, de Haina, y ya fue emitida una orden de arresto en su contra.

Lebrón promete resolver

Al consultar a Lebrón, propietario de ATD Todo Autos, aseguró que "esa guagua ya se compró" y que están a la espera del embarque.

"Lo que pasa es que él está medio desesperado porque lo que pasó fue que, hace como seis meses la embarcación se quemó completa en Newark y yo estaba esperando que ellos me den respuesta para poder responderle a él y el seguro ni siquiera me lo ha pagado todavía", argumentó.

Dijo que le explicó la situación a Del Rosario y prometió que le resolvería, pero que éste nunca le creyó. Dijo que ya compró otra yipeta de la misma marca y que la misma ya está en proceso para ser embarcada en los próximos días.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/28/whatsapp-image-2024-02-28-at-12.44.09-pm.jpeg Yipeta que adquirió Lebrón para resolverle Del Rosario (FOTO SUMINISTRADA)

"Yo le voy a resolver con un vehículo que ya compré. Lo embarcan como en 15 días por la razón de que el título lo están limpiando y como en 20 o 25 días ya eso está aquí", aseguró.