Canciller Roberto Álvarez explica tardanza del despliegue de una fuerza en Haití

El canciller Roberto Álvarez explicó que Kenia ha durado tanto para desplegar la misión en Haití, porque se trata de una modalidad nueva que no tiene muchos precedentes, por lo cual hay aspectos por definir.

"Hay una desde Somalia, pero no es exactamente una guía, no es una hoja de ruta para cómo componer, cómo integrar esta misión en Haití, porque no son fondos de Naciones Unidas, no son tropas bajo la égida de Naciones Unidas, sin embargo, sí tienen la autorización del Consejo de Seguridad, que es el único órgano a nivel internacional que puede usar la fuerza de acuerdo a la carta de las Naciones Unidas", explicó al ser entrevistado en el programa 55 minutos con Julissa Céspedes.

También destacó que hay múltiples aspectos desconocidos, como los términos de enfrentamiento.

"De acuerdo a la resolución 26-99 un país tiene que liderar esa fuerza, Kenia se ofreció para ello, pero ¿qué sucede? Hay múltiples aspectos desconocidos, como por ejemplo, los términos de enfrentamiento, los cuales son fundamentales para determinar cuándo una misión de apoyo externa internacional, cuándo puede usar la fuerza, cuándo puede disparar y cuándo no", expresó.

Aún no existe un acuerdo bilateral

Álvarez manifestó que aún no existe un acuerdo bilateral entre Haití y Kenia, y ese es uno de los motivos por los que el juez de la Suprema Corte de ese país africano estableció que era necesario primero tenerlo, antes que pudieran autorizar la salida de policías hacia el exterior.

"El primer ministro de Haití, Ariel Henry, está llegando hoy a Kenia para negociar un proyecto de acuerdo en los próximos días. Esta visita es crucial para que den la autorización para que los policías kenianos puedan viajar a Haití lo más pronto posible", aseveró el canciller dominicano.

Sobre cuánto tiempo durará en llegar a un acuerdo final, dijo que es difícil saber, pero supone no debería ser más de una semana.

"Hay un borrador de acuerdo que ha sido negociado con antelación... yo supongo que ya ese proyecto está bastante acabado, bastante acordado entre las partes", puntualizó.

Respecto al siguiente paso a seguir ya establecido el acuerdo, afirmó que faltan muchos que no están del todo claros.

Álvarez cree que Haití tendrá que firmar también un acuerdo individual con cada país de Caricom.

Además, consideró que debe negociarse la responsabilidad internacional de esas fuerzas en caso de que violen las leyes humanitarias.

Papel de República Dominicana

"Van a necesitar tener presencia en la frontera, ahí es donde encontrarán toda la colaboración dominicana con el Ejército de República Dominicana", subrayó.

Destacó que la colaboración dominicana viene de múltiples maneras, como lo es el comercio y los mercados binacionales, dada la situación precaria que hay en cuanto a la alimentación en Haití.

"También hemos suplido, en momentos dados, hasta combustible a algunos hospitales, algunas embajadas internacionales, ante la escasez que ocurrió por motivos de las pandillas", recordó.

Resaltó que respecto al medio ambiente han colaborado, a pesar de las tensiones que surgieron por la construcción del canal en el río Masacre, "que ha estado siendo negociado desde hace cierto tiempo, por las partes, sin una solución definitiva hasta este momento".