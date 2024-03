Abinader: "Donde quiera que haya un 'Kiko la Quema' vamos a ir detrás de él"

El presidente Luis Abinader fue enfático este lunes al decir que no permitirán que "caciques" impongan sus leyes en comunidades del país y recordó que "el monopolio del orden solo lo puede tener el Gobierno".

El mandatario habló así al responder una pregunta de una periodista en LA Semanal con la Prensa, sobre su mensaje a la comunidad de Cambita, de la provincia San Cristóbal, donde residentes han expresado que José Antonio Figuereo Bautista, alias "Kiko la Quema", era su protector.

El hombre fue ultimado por miembros de la Policía Nacional el viernes 8 de este mes durante un alegado intercambio de disparos. Estaba prófugo de las autoridades desde hacía meses. Era buscado por presuntamente ser un narcotraficante y dirigir una banda que se dedica a cometer homicidios, robos, secuestros, sicariatos, microtráfico de drogas, cobros compulsivos, extorsión, tráfico de armas, invasión de terrenos y lavado de activos.

Cayó abatido durante la "Operación Montaña", que dejó varios detenidos, los cuales son vinculados a una red criminal.

"Como presidente de la República Dominicana yo lo que he cumplido con mi responsabilidad", dijo el mandatario.

Abinader aseguró que mientras sea presidente "no va a aceptar" este tipo de acciones, "sea quién sea".

También señaló que duda que esa "adoración" a "Kiko la Quema" la sientan los comunitarios "decentes" de Cambita.

"Y eso no lo medimos con popularidad, de ninguna manera, y estoy seguro que la gente decente de Cambita, que es la gran mayoría, está de acuerdo con las acciones (del gobierno)", adujo.

"Y donde quiera que haya un 'Kiko la Quema' vamos a ir detrás de él, porque ese es el modelo que no puede estar en la República Dominicana" Luis Abinader presidente del RD “

"Habría que preguntarles a las madres de las niñas violadas"

Sobre la supuesta bondad de "Kiko la Quema" dijo que "habría que preguntarle a las madres de las niñas violadas". De acuerdo a la Policía Nacional, el hoy occiso estaba con una menor de edad (la cual era su pareja sentimental) cuando fue ultimado y también dejó a una adolescente de 14 años embarazada.

Cuando se dio a conocer que "Kiko la Quema" había caído a manos de la uniformada, algunos residentes de Cambita acudieron al hospital y se lamentaron de su muerte. Alegaban que éste era su "benefactor" y quien los ayudaba con sus problemas.

Abinader le había pedido entregarse En noviembre de 2023, el presidente Abinader señaló a Figuereo Bautista como un reconocido distribuidor de drogas en la zona de Cambita, provincia San Cristóbal, y le exhortó a que se entregara a las autoridades. Dijo en otra Semanal que estaba en el top ten de la lista de buscados por el Gobierno.

Pregunta a Abinader y su respuesta

¿Qué mensaje tiene como gobernante hacia la comunidad de Cambita, en San Cristóbal, que idolatra a 'Kiko la Quema' y dice que ahora se siente desprotegidos porque mataron a su protector. Saber su opinión al respecto.

Como presidente de la República Dominicana, yo lo que he cumplido con mi responsabilidad y aquí el monopolio del orden solo lo puede tener el Gobierno. Aquí no puede haber ninguna área que haya un cacique, que ese es el que hace y deshace. Habría que preguntarles a las madres de niñas violadas a ver si piensan así... una embarazada de 14 años, eso es una minoría (los que favorecían a 'Kiko la Quema') y aquí en República Dominicana este tipo de comportamiento, mientras yo sea presidente, no se va a aceptar, no se va a aceptar, sea quien sea. Y eso no lo medimos con popularidad, de ninguna manera, y estoy seguro que la gente decente de Cambita, que es la gran mayoría, está de acuerdo con las acciones y donde quiera que haya un 'Kiko la Quema' vamos a ir detrás de él, porque ese es el modelo que no puede estar en la República Dominicana.