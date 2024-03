Cierran varios balnearios por asueto de Semana Santa en San Pedro de Macorís

La Defensa Civil anunció este viernes las medidas preventivas y de seguridad durante el asueto de Semana Santa 2024 en la provincia San Pedro de Macorís.

La institución también anunció que habrá más de 20 balnearios clausurados, los cuales se tornan peligrosos y así evitar hechos lamentables para los ciudadanos.

Dentro de las medidas, la Defensa Civil recomienda que antes de las personas viajar a otros lugares, deben informarse a través de los números telefónicos de las instituciones sobre los balnearios hábiles y clausurados.

Además, se debe utilizar y exigir a los acompañantes el uso del cinturón de seguridad, vigilar permanentemente a los niños, no realizar deportes extremos (zambullidas, clavados, saltos). Antes de manejar o mientras lo haga, no ingerir ningún medicamento que pueda provocarle sueño.

Asimismo, se debe evitar el uso de celulares y de bebidas alcohólicas mientras se conduce. "Es aconsejable no nadar solo, hágalo acompañado, no exponerse por mucho tiempo a los rayos del sol, usar protector solar, desconectar los electrodomésticos cuando salgas de la casa. Los menores deben viajar en los asientos traseros, no aventurarse a nadar aguas afueras y no jugar dentro del agua con objetos cortantes", recomienda la institución de la Defensa Civil.

También, la institución aconsejó que, antes de salir de su hogar, los ciudadanos deben cerrar el tanque de gas para evitar posibles incendios y hechos dolorosos.

De igual forma, recomienda no bañarse después de haber ingerido alimentos y esperar por lo menos un tiempo de 45 minutos, entre otras recomendaciones.

Balnearios clausurados

Los balnearios que han sido clausurados por las autoridades son: playa Hawai, playa El Bufeadero, balneario El Uni, río Bajito, La Manguita, El Puente Río Magua, balneario El Muelle en Consuelo.

También, los balnearios Batey Verde río Soco, El Cocal río Soco, El Canal río Soco, Ramón Santana, balneario paso de Juan Díaz en Ramón Santana, La Gallera río Soco/Ramón Santana, El Arroyo/Ramón Santana, Paso Colón/Ramón Santana.

Además, los balnearios El Puente río Soco/Ramón Santana, Desembocadura sección El Soco, El Tocón río Magua municipio Consuelo, La Playita río Magua/Consuelo, El Coco en Guayacanes, Bayohan/Guayacanes y playa Cabullita.