Defensa de Forteza Ibarra en caso Medusa: "Acusación de MP es una caja grande, hueca y vacía"

La defensa del exdirector de Tecnología de la Procuraduría, Javier Forteza Ibarra, calificó de inútiles los elementos de pruebas que depositó el Ministerio Público en contra de su defendido, imputado en el caso Medusa.

Durante la audiencia preliminar celebrada en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, la abogada Marisol García manifestó que la acusación de más de 12 mil páginas del órgano acusador "que pretendía ser sólida y consistente, sólo consistía en una caja grande, muy grande, pero hueca por dentro, ya que todos los elementos de prueba que la sustentan son inútiles, irrelevantes, impertinentes, muchos de ellos ilegales e insuficientes para garantizar una eventual condena en juicio".

En la exposición de su defensa técnica, indicó que el Ministerio Público no presentó ninguna prueba que demuestre que Forteza Ibarra saboteó la data digital de la Procuraduría General de la República, que sobornó funcionarios o vendió el acceso al Sistema de Investigación Criminal (SIC) a particulares y terceros que no tenían nada que ver con el Ministerio Público.

"Mas 53 testigos inútiles, ninguno de ellos pudieron establecer cómo, cuándo, dónde ocurrieron los hechos que se le imputan a Forteza Ibarra, sobre la acusación de sabotaje muchas instituciones sufrieron ataques cibernéticos por el mismo virus que atacó la data de la Procuraduría, es una acusación injusta", deploró.

Tras concluir la lectura de su defensa técnica este martes, García solicitó al juez de instrucción Amauri Martínez, que rechace la acusación con todos sus elementos de prueba, por no existir una formulación precisa de cargos en modo, tiempo y lugar y que sean declaradas inadmisibles.

Además, que dicte el auto de no ha lugar a favor de Forteza Ibarra, "por haber demostrado que en primer orden este no ha cometido ningún supuesto de hecho de los que se le imputan; en segundo orden, porque tal y como advertimos en el desarrollo de nuestra intervención, hay supuestos de hechos que no pueden constituirse en tipos penales; en tercer orden, porque el acusado no puede ser considerado penalmente responsable de supuestos de hecho ajenos a su control".

Finalmente, solicitó el cese de la medida de coerción consistente en prisión domiciliaria, impedimento de salida del país y la presentación de una garantía económica que pesa sobre su defendido y la devolución de los bienes incautados.

Defensa de José Luis Liriano Adames

Este martes, el abogado del imputado José Luis Liriano Adames comenzó la exposición de su defensa técnica.

Al igual que la defensa de Forteza Ibarra indicó que el Ministerio Público no estableció cuándo, cómo y dónde se cometieron los delitos de lavado de activos y asociación de malhechores que le sindica a su defendido.

El órgano de persecución estableció en su expediente que Liriano Adames gerente y máximo accionista de Lirtec SRL era beneficiado de millonarios contratos de la PGR y Forteza Ibarra se encargaba de que fuera adjudicado en los procesos de la Dirección de Informática.

El togado Manuel García indicó que las pruebas presentadas por el MP solo establece una "normal" relación comercial entre Lirtec y la Procuraduría, y que esto no constituye un delito.