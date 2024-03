República Dominicana reitera condena al terrorismo y rechazo al genocidio contra el pueblo palestino

El delegado permanente de la República Dominicana ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Andrés L. Mateo, llamó este martes a la paz respaldando la postura del país contra el terrorismo, tras pronunciar su discurso durante la 219 sesión del Consejo Ejecutivo de ese organismo multilateral, donde el país participa en calidad de Estado Miembro.

El embajador Mateo recordó que, “además de la Guerra de Rusia y Ucrania, nos encontramos con la situación de la Franja de Gaza, cuyo espectáculo de exterminio deja despavoridos a cuantos hemos abrazado el concepto de la humanidad como una sublime conquista del conglomerado social”.

El representante de la República Dominicana destacó que, “además de que condenamos el terrorismo, nos sobrecoge la indefensión y la muerte de un pueblo acorralado y masacrado sin piedad”.

Se refirió al siglo XX como un período de amarguras extremas. A seguidas, expuso que, “el siglo XX fue un período de amarguras extremas, de reordenamiento del mundo, de dos grandes guerras mundiales, desplegadas fundamentalmente en territorio europeo y de una concentración polarizada de la riqueza y el saber, un siglo de revoluciones como la rusa y como la china, guerras de liberación nacional en África y Asia, de guerras de guerrillas en América, de conversión y ampliación del papel de la ciencia en las estrategias del desarrollo y en la construcción de armas de exterminio y en las mejoras de las condiciones de existencia material”.

El embajador Andrés L. Mateo hizo un reencuentro de las intervenciones desde el 2020 del país como Estado Miembro del órgano de esa casa de las Naciones Unidas, integrado por 58 naciones, las que resumió como una descripción en el cual, “avistamos el papel histórico de la UNESCO”.

El diplomático dominicano valoró que “fue un siglo de combate ideológico, de filosofías escudriñadoras, de la gratuidad de la existencia y de incertidumbres sobre el destino.

Sostuvo que, “esta 219 Reunión del Consejo Ejecutivo se realiza en medio de un empobrecimiento acelerado de la Inteligencia Natural y un control inexorable del mundo por los algoritmos”.

Invitó a recordar el papel de la UNESCO

“Hablamos ya casi en un lenguaje binario, él no me gusta, el me gusta, o ‘el like’, como a la gran construcción cognitiva del intelecto del mundo posmoderno”, observó.

El delegado permanente de la República Dominicana, expresó que la UNESCO tiene un papel umbilicalmente unido al progreso y a la paz, particularmente en las condiciones actuales, cuyo contexto se siente como la necesidad de un nuevo contrato social para la sobrevivencia del género humano. “Es la institución central del Sistema Mundial directamente concernida en los cambios que sacuden el universo terrenal”, puntualizó.

Finalmente, el delegado permanente de la República Dominicana, hizo un llamado a los Estados Miembros para que esa 219 reunión del Consejo Ejecutivo permita sacar a flote el amor, la convivencia y la paz.