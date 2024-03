Anónimos en la tragedia: diez cuerpos permanecen en el Inacif tras incendio en La Victoria

Cuatro días después del trágico incendio que se cobró la vida de 13 reclusos en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, decenas de familias aún aguardan respuestas por parte de las autoridades, que no han proporcionado información alguna sobre el paradero o estado de sus parientes.

Diez cadáveres permanecen en la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), sin que hasta el momento se haya podido establecer su identidad, debido al estado en el que se encuentran. En respuesta a esta situación, las autoridades están llevando a cabo entrevistas con los familiares de los afectados, solicitándoles imágenes de la dentadura y otros datos personales para ayudar en el proceso de identificación.

Ante el mal estado que presentan los cuerpos, no se descarta la posibilidad de que los médicos forenses requieran prueba de ADN para confirmar la identificación de los cuerpos.

Mientras que algunos familiares han tenido la fortuna de recibir llamadas de sus seres queridos, afirmando que están a salvo y dándole información sobre sus traslados a otros centros penitenciarios. Otros no han tenido la misma suerte y continúan enfrentando la angustia de desconocer el paradero y estado de sus parientes.

Tras las familias agotar el proceso de investigación en La Victoria, algunos pierden las esperanzas de que sus allegados estén vivos y acuden a buscar respuestas al Inacif.

El grito desesperado de uno de los reclusos

Rudy Merquin Rivera, quien llamó a su esposa para informarle sobre lo que estaba ocurriendo y, mientras perdía el aliento, le dijo: "Ya no aguanto más". Esta fue la última comunicación que Jennifer Ramírez tuvo con su pareja, cuyo paradero es incierto, ya que las autoridades no le han informado si está entre las víctimas mortales del fatal siniestro o fue trasladado a otra prisión del país.

"Él estaba en su celda y me dijo que ya no aguantaba, que se estaba asfixiando. Yo le dije que saliera si podía y él me respondió que no aguantaba", narró la mujer, quien asegura que su esposo es uno de los 13 muertos hasta ahora reportados.

Ella espera respuestas de las autoridades para saber si el cadáver de Merquin, que este 21 de marzo cumpliría sus 40 años, está entre los 10 que no han podido ser identificados en la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

La madre del recluso, Asunción Virgen Rivera, tenía planeado hacerle una visita especial a Rudy este jueves 21 de marzo por su cumpleaños.

"No quiero decir que mi hijo era lo mejor, pero la comunidad está ahí y los videos están ahí", dijo indignada la señora, mientras explicaba que el homicidio por el cual acusan a su hijo fue en contra de un supuesto delincuente de la barriada.

Asunción lamenta que no volverá a abrazar a su hijo como tantas veces lo hacía y que no ha tenido tranquilidad desde el fatídico suceso.

No pierde las esperanzas

El padre de uno de los reclusos mantiene la esperanza de encontrar a su hijo con vida tras el incendio ocurrido en la cárcel de La Victoria. Juan Leger expresó a Diario Libre que desde el lunes no ha dormido ante la angustia que vive por no tener ninguna información.

Indicó que ha asistido a la cárcel de La Victoria y no ha podido obtener datos al respecto.

"Para mí, no está muerto hasta que yo no lo vea. Tengo mucha fe en Dios", expresó Juan mientras espera que el personal de Inacif le permita ver los cadáveres que se encuentran en la morgue.

Expresó que su hijo, Juan Leger Mateo, de 31 años, llevaba nueve años de prisión y a final de este 2024 iba a salir en libertad por lo que sus familiares tenían todo listo para su regreso a la casa.

De acuerdo con su padre, la última vez que habló con su él fue hace una semana y una hermana fue a visitarlo el domingo pasado.

560 presos trasladados

Las autoridades han trasladado 560 presos a los recintos de El Pinito, en La Vega; Anamuya, en Higüey, y a Vista del Valle, en San Francisco de Macorís. Notificaron que los privados de libertad de nuevo ingreso serán alojados en otros centros cercanos.