¿Por qué tantos jóvenes dominicanos quieren ser policías?

Hace unos días se conoció que más de cuatro mil jóvenes de ambos sexos habían acudido al llamado de la Policía Nacional para la captación de nuevos miembros. El hecho causó cierto asombro en la sociedad, sobre todo, por fotografías y videos que mostraban a miles de hombres y mujeres haciendo filas bajo un candente sol para aplicar a la convocatoria.

El deseo de muchos jóvenes de unirse a la uniformada podría verse como un hecho insólito, tomando en cuenta que en años pasados, el "enlistarse" no era una opción para la juventud dominicana, por los pocos beneficios laborales y profesionales que se lograban en la entidad. Formar parte de la Policía no era atractivo, por el contrario, era visto como una alternativa para los que no poseían oportunidades de ser profesionales exitosos.

El coronel Diego Pesqueira, encargado de Comunicaciones de la uniformada, estima que esa preferencia que tienen muchos ahora por formar parte de la Policía es fruto de un trabajo que se hizo a lo interno. Un ejemplo de ello lo fue la campaña en redes que ejecutaron a final de 2023 llamada "El agente tu", en la "que se motivaba a los jóvenes de ambos sexos a confiar en la Policía Nacional".

"Desde el año pasado se han realizado distintas diligencias para que jóvenes de ambos sexos ingresen a esta institución", refirió al hablar del tema con Diario Libre.

Planteó que, desde su punto de vista, el empuje mayor para esa motivación que se ve ahora la dio el presidente de la República, Luis Abinader, al disponer ampliar el rango de edad para poder aplicar.

"Hace unas semanas nuestro señor presidente, Luis Abinader, dispuso, mediante decreto, ampliar el límite de edad de 24 a 30 años para que miles de jóvenes que no cumplían con ese requisito, ya que anteriormente era de 18 a 24 años, pues pudieran ingresar y eso es lo que estamos haciendo, hemos abierto las puertas a todos esos jóvenes", refirió.

El oficial entiende que, con ese punto, se abrió una oportunidad para muchas personas que querían entrar al cuerpo del orden y el tope de edad era una limitante.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/21/policia-jovenes2.jpg Muchas mujeres acuden a inscribirse. (FUENTE EXTERNA)

Un punto importante que señaló Pesqueira es que dentro de esta convocatoria muchas mujeres están acudiendo, lo cual piensa que fortalece la igualdad de género en la uniformada. Dijo que la plantilla policial tiene un 40 %de féminas.

"La meta es capacitar a otros 4 mil agentes más para completar 8 mil durante este proceso de transformación que entra a su segunda etapa " Diego Pesqueira Vocero de la Policía “

Beneficios

El vocero policial habló sobre los beneficios que obtienen los agentes del orden, incluso, desde que son aceptados en las academias y comienzan su formación.

Estos jóvenes desde que comienzan a formarse en la institución comienzan a devengar un salario superior a los RD$27,000, seguro médico del Servicio Nacional de Salud (Senasa) con el plan Máximo, "el cual es aceptado en las clínicas" y que incluye a sus familiares. Reciben transporte gratis en el Metro de Santo Domingo, el Teleférico y las guaguas de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa). Perciben un descuento en algunos supermercados y tienen comida gratis mientras están en tarea de formación. Estos jóvenes tienen acceso a realizar estudios universitarios de grados y maestrías a través de becas. Acceso a planes de viviendas.

Las academias La propia Policía se siente regocijada con la demanda de los jóvenes, pero plantea que la situación es producto de varios elementos que ha aplicado desde que el gobierno comenzó la Reforma Policial. En la actualidad se ejecuta la segunda fase de la reforma. La formación dura un año y se sale egresado como raso. Los centros de formación están Hatillo, en la provincia San Cristóbal, y el de Gaspar Hernández, "el centro de capacitación más grande del área del Caribe"

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/21/diego-pesqueira.jpg Diego Pesqueira, vocero de la Policía. (SANDRA GUZMÁN)

Requisitos · Ser dominicano|· Tener entre 18 y 24 años|· Bachiller|· No tener antecedentes penales|· Acta de nacimiento|· Cédula|· Dos fotos de frente y otras dos de perfil (2x2)|· Aprobar las evaluaciones médicas|· Tener una estatura mínima de 5´5 (hombres) y 5´3 (mujeres)|· Peso acorde a la estatura