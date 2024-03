Abinader: Mientras sea presidente no aceptaré campos de refugiados en RD

Abinader no dejó dudas ante los periodistas sobre su decisión de no permitir la instalación de campos de refugiados en territorio dominicano . ( FÉLIX LEÓN )

El presidente Luis Abinader ratificó ayer que no aceptará ningún tipo de campo de refugiados, mientras esté al frente del Estado dominicano.

Cuando se le abordó sobre el tema, en LA Semanal con la prensa, el mandatario manifestó: "Hemos sido muy claros, pero no desde ahora, lo hemos sido durante estos más de tres años de Gobierno. Aquí, en lo que yo sea presidente de la República, no aceptaré absolutamente, y lo he dicho, no aceptaré ningún campo de refugiados en la República Dominicana".

Precisó que "no importa quién lo pida, no importa quién lo exija. Eso está muy claro y lo hemos hecho saber a diferentes instancias en estos más de tres años y medio".

A seguidas, manifestó que van a continuar las deportaciones de personas ilegales, "sean de la nacionalidad que sean".

Una sociedad organizada- sostuvo el mandatario- no puede hacer otra cosa". Apuntó que igual lo están haciendo los demás países. Por lo tanto, cualquier información que salga sobre algo diferente a eso, sencillamente no es una información correcta sobre ese tema, advirtió Abinader.

Operativo preventivo Semana Santa 2024

En LA Semanal con la prensa se describió el operativo de prevención que han organizado las autoridades para prevenir accidentes y hechos lamentables durante el asueto de la Semana Santa. Este comenzará a partir de este Jueves Santo, a las 2:00 de la tarde, hasta el Domingo de Resurrección, a las 6:00 de la tarde.

El general retirado Juan Manuel Méndez detalló que serán desplegados 3,323 puestos de socorro, 603 ambulancias de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) y otras entidades del sector sanitario, 303 unidades de respuestas Inmediata (URI), 51 puestos de Grúas, 20 Dispositivos de protección y asistencia vial, 23 embarcaciones, 25 puestos con Carro Taller y tres helicópteros, dispuesto por el Ministerio de Defensa.

De igual forma, la población contará con 11 centros de atención prehospitalarios, tres hospitales móviles, 47 autobuses de la OMSA, 21 Centros para la ubicación y atención de Niñas/os Extraviados y nueve centros de Mandos Regionales.

Abinader y Raquel se quedarán en su hogar

El presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje decidieron pasar el asueto de la Semana Santa en la comodidad de su hogar.

Durante el encuentro, al mandatario también le preguntaron sobre sus planes para pasar el asueto de la Semana Mayor, a lo que éste contestó que su mayor descanso es quedarse en casa.

"Para Raquel y para mí quedarnos en la casa es la mayor tranquilidad, el mayor descanso. Además, viene una de nuestras hijas que está estudiando fuera y se la va a pasar en familia", fue la escueta respuesta del mandatario.

En el encuentro con los medios de comunicación, Abinader anunció junto a los titulares de los principales organismos de socorro y seguridad el despliegue de más de 49 mil personas que trabajarán en el Operativo "Conciencia por la Vida, Semana Santa 2024".

Como el asueto es utilizado por millones de persona para trasladarse a diferentes puntos del país para su recreación, las autoridades han dispuesto una serie de medidas para garantizar la seguridad de los viajeros en carreteras, avenidas, playas y balnearios.

Sobre el encuentro de la Alianza Rescate RD

En la parte final de la asamblea con los periodistas y comunicadores, el presidente Luis Abinader se refirió al encuentro que sostuvieron una hora antes los titulares de los partidos de oposición, agrupados bajo la Alianza Rescate RD, formada para competir con el Partido Revolucionario Moderno (PRM), en el Gobierno.

El gobernante dejó saber que los temas políticos no los trata en LA Semanal, pero manifestó: "Lo temas políticos no los trato aquí, pero yo había anunciado anteriormente (de las elecciones) municipales que la oposición tenía muchas posibilidades de unirse. Si ellos se han unido, eso es bueno. Y si es una decisión de ellos, es una decisión democrática y, en mayo, el pueblo dominicano va a tomar una decisión".

Abinader, quien busca otro periodo presidencial con el PRM encabeza RD Avanza, la coalición de 22 partidos para hacer frente a la Alianza Rescate RD, encabezada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la Fuerza del Pueblo (FP) y Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Forman comisión para reforma penitenciaria y terminar "Las Parras" Los incidentes recientes en la penitenciaria de La Victoria, como el incendio que dejó unos 13 presos muertos, motivó al Gobierno a la creación de una comisión que completará el proceso de migración de los privados de libertad desde ese centro hacia Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra. Se trata del llamado Comité de Seguimiento al Plan de Gestión La Victoria-Las Parras, cuya finalidad será dar continuidad a las licitaciones y contratos para la transición de la cárcel La Victoria al nuevo recinto Las Parras, según fue anunciado este lunes por el presidente Luis Abinader en LA Semanal con la Prensa. En el encuentro con los medios, el mandatario sostuvo que se ha retomado la reforma y para eso, "están buscando los recursos; incluso, muchos de los recursos que vamos a utilizar en esta reforma o una gran parte de los recursos son recuperación de dinero de la corrupción, de los acuerdos que han hecho personas con el Ministerio Público y se van a utilizar para mejorar estas cárceles". El mandatario también adelantó que está en conversación con Roberto Santana, designado en 2020 asesor honorífico en materia penitenciaria, a fin de eliminar la arrabalización de las prisiones del país. En ese momento, Santana hizo un levantamiento y expresó que el plan de humanización de las prisiones tendría un costo de 81 millones de dólares. No obstante, el proyecto no fue tocado hasta los incidentes recientes en La Victoria. El gobernante detalló que, debido a los temas legales con el recinto de Las Parras, levantado en la gestión del exprocurador Jean Alain Rodríguez, sometido en la actualidad por presunta corrupción en el caso Medusa. Algunos de los que bailan en ese expediente han admitido su culpabilidad y comenzarán a devolver el dinero al Estado, como es el caso del hijo del exministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla. Miembros de la comisión La coordinación del Comité estará a cargo de Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), a quien acompañarán los decanos de las facultades de ingeniería de cuatro universidades, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa y la Oficina Nacional de la Defensa Pública. Abinader indicó, además, que apenas hace una semana se pueden finalmente licitar áreas que no se incluyeron y otras que están en construcción. "Hay que admitir que tenemos una situación en todas las cárceles del país" agregó el jefe de Estado, señalando el caso de La Victoria como "crítico". Recursos recuperados de casos de corrupción Abinader dijo previamente que la terminación de la obra se hará con los recursos recuperados de los casos de corrupción.

