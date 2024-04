Abinader: incidente en el AILA justifica contrato del Gobierno y Aerodom por 30 años

El presidente de la República, Luis Abinader, expresó este lunes que el agujero que presentó la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) justifica el nuevo contrato que el Gobierno renegoció en diciembre pasado con Aerodom por unos 30 años y que dejaría beneficio entre 1,905 y 2,155 millones de dólares para el país.

La noche del domingo, un pedazo de la pista se desprendió lo que paralizó las operaciones de la terminal por más de cuatro horas, afectado 15 vuelos. Es la primera vez en menos de un año que sucede un incidente parecido.

En LA Semanal con la Prensa, el mandatario expresó que ese tipo de daño que sufrió la pista justifica la renogociación del acuerdo entre el Gobierno y Aeropuestos Dominicanos Siglo XXI (Arerodom), administrada por la internacional VINCI Airports.

"¿Tú te imaginas que no se hubiese modificado el contrato de Aerdom y que se hubiese mantenido siete años más con esa situación?" Luis Abinader Presidente RD “

En la asamblea, el jefe de Estado criticó que las administraciones anteriores no revisaron el acuerdo y que no había ganancia para el Estado. "Cuando ellos hicieron esa inversión, eso no estaba en el nuevo contrato de Aerodom. Cuando ahora entra, ahora sí hay una supervisión y puede haber una supervisión especial, que no la había en el contrato anterior", indicó Abinader.

En cambio, en el tratado, el Gobierno tiene la potestad de indicarle a la empresa qué tipo de material usar y cómo usarlo en el mantenimiento de la terminal. Además, dijo que deben aprobar el presupuesto y verificar el proceso de ejecución.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/08/whatsapp-image-2024-04-08-at-6.09.15-pm.jpeg Abinader critició a sus antecesores por no vigilar el acuerdo anterior con Aerodom. (KEVIN RIVAS)

El dinero

El pacto contempla el pago adelantado de 775 millones de dólares por derecho a operación por el plazo extendido de la concesión. Para el 2024, el Gobierno presupuestó varias obras, las cuales fueron incluidas en el presupuesto del año 2024. Entre estas están programas de asfaltos, una vía expreso desde la Plaza de la Bandera e Isabel Aguiar y dos puentes en sobre el río Ozama.

Además, resaltó que del dinero hay 800 millones de dólares para construir una nueva terminal y modernizar las otras.

Una reparación de 150 millones

El año pasado se realizó una inversión superior a los tres millones de dólares para el remozamiento de una sección de la pista de aterrizaje del AILA, como parte del plan de mantenimiento periódico y rutinario de pavimentos, que fue un proyecto de construcción a gran escala que implicó la colocación de 54,000 metros de nuevo material asfáltico y el remozamiento de otros 57,000 metros cuadrados.