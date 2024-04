Un total de 112 policías reciben capacitación en el uso de pistola de conducción eléctrica

Un total de 112 agentes policiales fueron capacitados en el uso de la pistola de conducción eléctrica "Spark Z2.0 Nueva Generación", durante una actividad celebrada en el Club para Oficiales de la institución del orden.

La capacitación estuvo de la mano de la compañía Cóndor Tecnologías no Letales y contó con la presencia del director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, acompañado por el subdirector, general Juan Hilario Guzmán Badía.

Durante el acto de apertura, el mayor general Guzmán Peralta agradeció a la compañía Cóndor y expresó que cada día los agentes se orientan hacia la preservación de vidas y al uso escalonado de la fuerza, evitando recurrir a la fuerza letal y optando por aquella que no sea letal. Asimismo, enfatizó que la misión del agente policial siempre es preservar la vida.

"Que cada día (los agentes) se vayan encaminando a salvar vidas y utilizar, cuando estén en un servicio, el uso escalonado de la fuerza. En vez de usar desde el inicio un arma letal, usar una no letal y así garantizar siempre la misión del agente policial, el cual es preservar la vida", manifestó el alto oficial.

Detalles del curso

Esta capacitación fue separada en dos secciones, la primera para la teoría e instructivos de uso y una segunda para práctica de disparo y prueba Spark Z2.0, la cuales fueron coordinadas por el encargado del Departamento II Intendencia de Armas, coronel Narciso Antonio Feliz Romero, y la compañía Cóndor, con su representante Internacional, Fernanda Freitas, y Rosa Román, representante de Cóndor en la República Dominicana.

Al finalizar la charla, se realizó una práctica de tiro con tres agentes voluntarios, quienes recibieron el mínimo de descarga. También se presentó un vídeo con más de 120 productos no letales que ofrece la compañía Cóndor a nivel mundial.

Característica de seguridad Spark Z2.0

Spark no viene a sustituir la fuerza letal, aunque se debe considerar la seguridad igual que con las armas letales. Spark solo afecta los nervios, no el corazón; aunque su voltaje es alto, es solo para impacto, y no hace contacto directo con los alrededores, sino únicamente con el agresor.

Dentro de los factores importantes a tomar en cuenta está la distancia del disparo y no se recomienda la cercanía de la persona, sino mantener una mayor distancia para aumentar la capacidad de efectividad. Asimismo, es importante considerar el ambiente y la vestimenta.

Composición del Spark 2.0 Nueva generación

Un maletín con el SparkZ2.0, alrededor de 6 cartuchos, un cargador de batería, un cartucho de repuesto. La batería tiene una capacidad de 50 disparos por carga y aproximadamente 5000 disparos en total durante su vida útil. Incluye una luz indicadora de color azul que señala cuando está lista para disparar, una luz láser incorporada, y una pantalla trasera que muestra la hora y el nivel de indicación, que consta de 5 niveles.

