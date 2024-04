Moradores del barrio Mukai, en Dajabón, se manifestaron este lunes para pedir a las autoridades el asfaltado de sus calles.

Anunciaron que si el Gobierno no cumple su pedido del arreglo de las calles, el próximo viernes realizarán una marcha.

La manifestación comenzará en la entrada del barrio.

Dijeron que al frente de la Alcaldía de Dajabón lanzarán más de 2,000 fundas de cementos que se están dañando y que eran para la construcción de las aceras y contenes.

Según Adriana Marte, presidenta de la Junta de Vecinos, y Yonely Rodríguez, hace dos años ganaron el concurso del presupuesto participativo y las autoridades de la Alcaldía han incumplido su promesa de terminar las aceras y los contenes.

"No daremos un paso atrás. No más mentiras. Si no hay asfalto, no hay voto en el barrio", expresó Marte, acompañada de otros residentes en el barrio Mukai.