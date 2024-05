Un día de toros en El Seibo

El municipio de El Seibo está en medio de sus características fiestas patronales, aquellas en las que cada día salen seis toros en una plaza para enfrentarse a toreros valientes, sin seguro médico y ante cientos de personas que aman esta tradición.

Esta costumbre, que viene heredada del paso de los españoles por la isla, solo se conserva en El Seibo. Sin embargo, a diferencia de España, aquí no se hace sufrir al toro, tampoco se le humilla. Es una fiesta única, y es por esto que personas de todo el país se acercan a disfrutar de las corridas de toros.

La lluvia no es una excusa

Al igual que el resto de la semana, la lluvia no hizo amago de esconderse. Todo lo contrario. El Seibo, en especial la plaza de toros, vio como el suelo se iba mojando poco a poco, formando unos charcos por los que unos toros de 500 kilogramos pasarían a partir de las cinco de la tarde.

Los animales y los toreros suelen salir al ruedo a las cuatro de la tarde, pero esta vez fue distinto. La lluvia no cesaba y el comité organizador se reunió para tomar una decisión.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/09/whatsapp-image-2024-05-09-at-8.25.51-pm_2.jpeg Torero en plena faena en El Seibo. (EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/09/whatsapp-image-2024-05-09-at-8.25.49-pm.jpeg La gente de El Seibo espera que las autoridades construyan una verdadera plaza de toros. (EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/09/whatsapp-image-2024-05-09-at-8.25.55-pm--1.jpeg Jóvenes corren para evitar ser alcanzados por los toros en El Seibo. (EDDY VITTINI)

¿Habrá corrida de toros?

En verdad nadie lo dudaba. A pesar del cielo encapotado y la lluvia incesante, la gente no dejaba de llegar a la plaza. Esta consta de un ruedo arenoso con vallas en los laterales. Para los toros, una puerta de entrada y una de salida. Para las personas, graderías provisionales con toldos improvisados, levantadas encima de un laberinto de madera. En general, muy parecido a un ruedo de gladiadores, de esos que se ven en las películas.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/09/whatsapp-image-2024-05-09-at-8.18.20-pm--1.jpeg Miguel Antonio Constanzo, torero desde hace 24 años. (EDDY VITTINI)

Pero en vez de gladiadores, toreros dominicanos. Miguel Antonio Constanzo es uno de ellos. Lleva 24 años toreando y, como dice, "no importa que esté lloviendo, nosotros toreamos".

Con la arena mojada es más difícil maniobrar. Los zapatos resbalan en el fango y eso convierte su misión en algo mucho más peligroso. ¿Por qué lo hace?

"Me gusta desde niño, me llamaba la pasión. Un día vi en el periódico a un torero y eso me impactó" Miguel Antonio Constanzo Torero “

Sin embargo, aunque le llamara la pasión desde pequeño y los toreros salieran en los periódicos, eso no cambia el hecho de que no tiene seguro médico. Las autoridades le contratan, pero no le cubren en caso de un accidente. "El seguro que nosotros tenemos somos nosotros mismos que nos cuidamos dentro del redondeo", asegura.

Cinco jóvenes heridos

Cuando hay accidentes en la corrida de toros, el equipo de la Defensa Civil se encuentra allí para atender a los heridos. La ambulancia se ubica en una de las entradas del ruedo, siempre alerta.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/09/whatsapp-image-2024-05-09-at-8.18.20-pm.jpeg Carlos de la Rosa, encargado de operaciones de Defensa Civil en la plaza de toros de El Seibo. (EDDY VITTINI)

Carlos de la Rosa es el encargado de operaciones de Defensa Civil y tiene experiencia en esto. "Siempre estamos preparados y pendientes de lo que pueda ocurrir", dice.

En un espectáculo que implica a toros y personas, puede haber múltiples lesiones, como contusiones y heridas por los cuernos del toro. "Esta temporada he dado asistencia a cinco jóvenes que han sido embestidos", explica.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/09/whatsapp-image-2024-05-09-at-8.25.50-pm--1.jpeg (EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/09/whatsapp-image-2024-05-09-at-8.25.55-pm_2.jpeg (EDDY VITTINI)

Las fiestas patronales de El Seibo terminan el domingo. Con el fin de las celebraciones, los comunitarios esperan que se acabe de construir una plaza de toros oficial, para así poder gozar de esta tradición el resto del año.