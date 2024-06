Ínfimo grupo de ultranacionalistas protesta contra Diario Libre

Un grupo de ultranacionalistas protestó este domingo frente al edificio de Diario Libre, quejosos por la línea informativa y editorial del medio contra el radicalismo extremo en la República Dominicana.

El grupo partió desde la avenida John F. Kennedy hasta el edificio Centro Media, en la avenida Buenaventura Freites. Allí permanecieron más de dos horas vociferando consignas contra el medio.

Los manifestantes alegan que Diario Libre promueve una agenda internacional que incita a la unión de Haití y República Dominicana. La dirección de DL ponderó la marcha como respetuosa, "aunque motivada por la ficción". "No somos racistas, somos dominicanos", coreó el grupo vestido de prieto en recuerdo de las hordas fascinas italianas, los camisas negras.. La marcha fue vigilada por decenas de agentes de la Policía Nacional, quienes además, conservaban la fluidez del tránsito.

No es la primera vez

No es la primera vez que el grupo realiza una consigna contra este medio. En 2022, se paralizaron frente al viejo edificio de Diario Libre en la avenida Abraham Lincoln.

Sin embargo, para esta ocasión, el grupo se inquietó cuando Diario Libre lanzó el reportaje "El ultranacionalismo gana fuerza y despierta temores en la República Dominicana" en el que señala que la crisis haitiana ha sido el caldo de cultivo para la incentivar los discursos extremos en el país, similar a como ha pasado en los Estados Unidos y varios países de América Latina.

Qué dicen

Ángelo Vásquez, coordinador de la organización ultranacionalista Antigua Orden Dominicana, leyó un documento acusando a Diario Libre de "atentar contra el patriotismo dominicano".

Acusó al medio "de no informar la situación que sucede en Haití". El pequeño grupo se movió activamente en las redes sociales, pero de manera presencial no tuvo el apoyo "masivo" propuesto, por lo que muchos se quejaron porque los colegas no les acompañaron.

Opiniones como estas inquietan a los xenófobos y les generan alucinaciones mentales:

Precisiones

Diario Libre: un medio abierto a todas las ideas democráticas Diario Libre ni es anti haitiano ni pro haitiano. Simplemente, libre. Nuestra misión es cumplir con la responsabilidad inherente a un medio de comunicación independiente, presentando opiniones, comentarios y noticias que se distancian de cualquier agenda que no sea la de informar con integridad. Nos mantenemos firmes en no apoyar el odio racial ni la intolerancia hacia conductas de índole personal. Históricamente, este periódico no ha tolerado ni ha permanecido en silencio ante abusos cometidos contra dominicanos o extranjeros.Las razas o los colores de piel no influyen en nuestro contenido noticioso o editorial. No nos intimidan las amenazas de pequeños grupos que se aferran a ideas obsoletas y que no representan a nadie más que a sí mismos. Nuestro compromiso es informar de manera precisa, abiertos a todas las ideas democráticas y plenamente dedicados a la República Dominicana.

