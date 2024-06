Se viralizaron en redes por andar desnudos en un motor; hoy piden perdón y dicen estar arrepentidos

Un video que muestra a dos jóvenes a bordo de una motocicleta desnudos recorriendo las calles de Sabana Grande de Boyá, en Monte Plata, corrió como pólvora en las redes sociales ayer, domingo. Hoy, apenados y con mucho temor, piden disculpas al pueblo dominicano por su accionar.

Jorge Amado Martínez y Leonardo Gómez Moreno reconocieron que actuaron mal y aseguraron que su objetivo no era viralizarse en las redes. Dicen que actuaron de manera inconsciente.

"Pido muchas disculpas, en verdad al pueblo, porque lo que hice no fue en mi conciencia, no fue algo que quise hacer para hacerme viral, no estaba en mi canal (consciente), yo me di cuenta de ese video hoy cuando me lo estaban enseñando", aseguró Amado Martínez.

Por la vergüenza que siente, este lunes no ha podido salir a las calles. Explicó que su accionar fue producto de un ron que le dio a tomar un amigo mientras compartían en un parque de la localidad, "de ahí para allá no supe lo que pasó". Tras el hecho, sus compañeros le escondieron la ropa para ridiculizarlos aun más.

"Pido disculpas públicas, si hay que ir a las autoridades, yo voy, porque tampoco voy a salir corriendo, no sé lo que pasa, porque lo que yo hice, no lo hice en mi canal", reiteró.

De su lado, Gómez Moreno, quien también pidió disculpas, al igual que su amigo, dijo que no supo si le echaron algo a la bebida porque tras ingerir el ron, no supo más de él: "Hicimos eso sin conocimiento. Hoy nos arrepentimos de eso".

"Yo estoy casado, mantengo a mi mujer, tengo dos hijos y una casa que la pago yo. Soy un echa días como cualquier otro, para no hacer lo mal hecho en este mundo", expresó Gómez Moreno.

Ambos jóvenes manifestaron sentir temor de ser sometidos a la justicia por algo que hicieron de manera inconsciente.

