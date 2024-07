El presidente: "Yo me siento seguro en mi país"

El presidente Luis Abinader afirmó este lunes que se siente seguro en el país a pesar de las recientes amenazas que ha recibido a través de las redes sociales.

El mandatario se refirió al tema al ser cuestionado en LA Semanal con la Prensa sobre su parecer ante las intimidaciones de que fue objeto.

"Los que estamos en esta posición recibimos esas amenazas. Yo recorrí el país entero, no en un área cerrada, sino en caravanas y yo me siento seguro en mi país", expresó y continuó diciendo: "Yo me siento seguro, evidentemente, como presidente, tengo un riesgo, pero yo me siento seguro y cómodo en el país, y ando con los protocolos de seguridad".

Sin embargo, reconoció que frecuentemente está "en la calle en contacto con mucha gente y realmente es un contacto bastante cercano. "Yo me siento seguro en mi país, pero se toman siempre las precauciones de lugar", concluyó.

La más reciente amenaza La más reciente intimidación fue hecha por un joven identificado como Starlin, quien amenazó al jefe de Estado con "darle en la cabeza" en un video que se viralizó en varias redes sociales. Este se entregó el domingo a las autoridades. "¿Tu viste lo que le pasó a Donald Trump? A ti te vamos a dar en la cabeza. Se cae un block en el país y tu pides RD$ 200 millones, ya tú nos tienes hartos es", fueron las palabras del creador de contenido en redes sociales, tras las cuales fue detenido.