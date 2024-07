RD Vial ha reembolsado RD$712,070 por reclamos de Paso Rápido

El "Paso Rápido" es un dispositivo electrónico, implementado por el gobierno a través de la Oficina Coordinadora General del Fideicomiso "RD Vial" para agilizar la circulación de los vehículos en los peajes del todo el territorio nacional.

Sin embargo, esta herramienta en vez de "acelerar" el paso de los vehículos, ha hecho todo lo contrario, generando quejas para algunos conductores que se disponen a salir y entrar desde distintos puntos del país, debido a los problemas que confrontan por "no tener saldo", sin haberlo utilizado.

A esta situación, RD Vial respondió que de enero 2024 hasta el cinco de julio de este año han recibido 3,118 tickets sobre reclamos, que representa un 0.38% de los 815,000 dispositivos de Paso Rápido que se encuentran activos.

Al ser consultado por Diario Libre, la entidad señaló que estas reclamaciones se han realizado un reembolso de RD$712,070.00.

"Este monto y las reclamaciones corresponden a 4 tipos de reclamos, que son: mala validación de categoría 24 %, lectura adelantada 2 % y tags pagantes 2 % y pases no reconocidos 72 %", manifestó RD Vial.

De estos reclamos, el que se refleja en mayor medida, es debido a los procesos de sustitución de equipos, actualización de los sistemas y la transformación digital representando 72 %. "Estas acciones que en momentos determinados puede provocar intermitencia en el sistema y trae traiga como resultados estos errores", enfatizó

Una vez reportados por los usuarios, son atendidos en tiempo oportuno por nuestro centro de atención al usuario, según explicó.

Transformación digital

La institución destacó que en las estaciones donde se han completado el proceso de transformación digital o se ha avanzado hasta el 90 %, la efectividad del servicio del Paso Rápido ha alcanzado hasta un 99 %.

Además, han habilitado múltiples vías de contacto para reclamaciones, consultas y seguimiento del saldo, como son un moderno contact center, una aplicación móvil, disponible para todas las plataformas, el punto de contacto de número único de WhatsApp, entre otras vías.

Otro mecanismo utilizado es que los agentes de los peajes, exigen que los vehículos tengan el dispositivo adherido al vidrio delante y si no lo tienen, no aceptan que den la numeración "para evitar los mismos inconvenientes".

Denuncian irregularidades en el dispositivo de Paso Rápido

Juan Cabrera dijo que un domingo se disponía a dirigirse a la provincia de Peravía, aproximadamente a las 12 del mediodía y cuando llegó al peaje de la autopista 6 de Noviembre, no pudo hacer uso del mismo, debido a que el dispositivo decía que "no tenía balance".

De inmediato, Cabrera procedió a indicar el número de su dispositivo, a lo que la persona encargada replicó "no tiene balance disponible".

El señor, un poco enfurecido, señaló que era la primera vez que iba a usar el Paso Rápido que adquirió por un costo de RD$ 250 (que incluye una recarga de $200.00 pesos) para salir de la ciudad con su familia.

"Cuando me dijo que no tenía saldo, le respondí -este paso rápido es nuevo, no lo he usado. Es imposible – y de inmediato procedí a darle la numeración y le dije que en las redes hay muchas quejas de esta misma situación", indicó el usuario.

A lo que la empleada del peaje manifestó "En las redes hablan muchas cosas".

Este tuvo que retroceder e ir al siguiente carril y pagar el peaje. Narró que lo mismo le pasó al que iba detrás de este, provocando un tapón.

Hizo el reclamo

Al momento de realizar el reclamo le explicaron que con ese número había pasado un camión y que trabajarían en su solicitud. "Como hicieron eso?, eso es una mafia. Es simple, cualquier persona da el número de mi paso rápido y ya, me deja sin balance"

Peaje autopista del Coral

Esto mismo dijo que le ocurrió el chofer de transporte turístico, Mariano Hernández, cuando se dirigía desde la capital a Punta Cana a trasladar un grupo de personas y todos los peajes que pasaba, tenía el mismo inconveniente, retrasando su viaje y poniendo en juego su trabajo.

"En cada estación tuve que desmontarme a mostrar los boucher de pagos, porque decía que no tenía saldo y esperar que llamen al supervisor, cuando con eso no me descuido porque es mi trabajo", señaló Hernández.

Otro caso similar es el de Mario Pérez y su familia, quien relató que iban a La Altagracia y cuando llegaron al peaje tuvieron que detenerse "imagínate el tapón que había porque muchos tenían el mismo inconveniente. Es un abuso, pone incómodo a cualquiera", sostuvo el usuario.

"Si ellos quieren que uno use eso obligado, pero a la vez le complican a uno la vida".

En las redes sociales también se han hecho eco de esta situación.

Los usuarios de Paso Rápido exigen que se esclarezcan los casos, pues no es solo dinero que se pierde.

Es importante destacar, que esto no es nuevo, pues en julio de 2023, Diario Libre denuncio la caótica situación.