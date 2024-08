Con un retraso de unos 30 minutos, llegó este miércoles al Aeropuerto Internacional de las Américas el vuelo DO1715 de la aerolínea Sky High, repleto de personas, principalmente de nacionalidad dominicana y venezolana, procedente de Venezuela.

Fue el último vuelo, antes de que entrara en vigencia la suspensión temporal del intercambio aéreo entre ambos países.

La mayoría de los viajeros debió acelarar su salida del país sudamericano, luego de que el Ministerio de Transporte de Venezuela anunciara el pasado lunes la suspensión temporal de los vuelos aerocomerciales desde y hacia República Dominicana.

El cierre de los vuelos entró en vigencia a partir de las 8 de la noche de este miércoles por disposición del gobierno de Nicolás Maduro, en rechazo a las "acciones injerecencistas" de República Dominicana y otros países sobre los resultados de elecciones.

José Humberto Jiménez es un venezolano que tenía pautado volar este jueves a Estados Unidos, pero la situación de crisis y las revueltas postelectorales en Venezuela, que han dejado un saldo de más de 15 muertos, le obligaron a adelantar sus planes.

"En mi vuelo venían muchos dominicanos, argentinos y de otros países. Yo estaré de tránsito en República Dominicana porque tengo familia aquí, la realidad es que esta situación me ha bloqueado todos mis planes", dijo el viajero a Diario Libre.

Jiménez dejó su bar restaurante en Venezuela. Ahora debe repensar su vida y buscar algún medio de sustento.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/31/7d795d24-960f-49d1-917c-0c6b1782250c.jpg Personas esperan a familiares en el Aeropuerto Internacional de las Américas en Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/WILDER PÁEZ)

En el pasillo de espera del Aeropuerto Internacional de las Américas, decenas de dominicanos aguardaban con ilusión y satisfacción a sus parientes.

"No quiero que me grabes, pero la verdad es que saber que mi padre está de vuelta me hace sentir muy bien. En aquel país no sabía su suerte", explicó un ciudadano que esperaba.

Reiner Gómez es un venezolano que tenía sus vacaciones planeadas para esta fecha. El joven que también venía en el vuelo DO1715 narra que la mayoría de la gente viajó de manera desesperada.

"Yo no sé cuándo voy a retornar", señaló el hombre, que también es empresario.

El señor Leopoldo Vieques, igualmente ha sido afectado por las medidas de suspender los vuelos a diferentes naciones.

Por suerte, según dijo, consiguió hacer escala en República Dominicana. "Teníamos planes de continuar en Venezuela hasta el 11 de agosto, pero esta situación da miedo. Nos regresamos los más pronto posible y vamos de aquí a Miami, que es donde vivimos".

Vieques expresó que como él, miles de venezolanos viajaron a su país para participar de las elecciones y hoy día regresan tristes, porque la voluntad de la mayoría no se ha respetado.

De acuerdo a reportes periodísticos, unos 300 vuelos han sido cancelados por seis aerolíneas afectadas por la medida de suspensión desde República Dominicana, adoptada por el gobierno de Venezuela.