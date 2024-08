Decenas de haitianos que trabajan en el sector agrícola en Montecristi se manifestaron este lunes por los supuestos abusos que, aseguran, cometen miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) contra ellos y sus familiares.

Uno de los manifestantes, quien se identificó como "Willy", explicó que agentes del Ejército les quitan el dinero que obtienen trabajando en una finca en Hatillo Palma, en Montecristi.

"Duramos una semana trabajando y cada vez que llegan los fines de semana se tira el Ejército y no quita todo lo que tenemos... Estamos trabajando para nada", dijo con tristeza el entrevistado.

Adicionalmente, comentó que optarán por

si no obtienen respuestas por parte del

.

"Así no podemos continuar, tenemos que reunirnos y ver cómo podemos hacer algo... Estamos dispuestos a volver a nuestra tierra de manera voluntaria", agregó el hombre.

Razones de la protesta

Otro de los haitianos expresó que reconoce que todos los países tienen leyes de migración y el derecho de repatriar inmigrantes, pero criticó la forma en las que son tratados.

"La manera en la que nos tratan a los haitianos no es la manera de tratar a un peón. No sé porqué mi patrón no quiere sacar la cara por nosotros", expuso el entrevistado.

"Leomil", otro de los extranjeros, afirmó que "están cansados de vivir así".

También declaró que entran a trabajar a las seis de la mañana y, que al llegar a sus casas a las seis de la tarde, "los guardias los buscan y los llevan a una fortaleza, donde los apresan", para posteriormente "sustraerles sus propiedades".

"Se llevan celulares, dinero, ropa y todo lo qué hay bonito en las casas, ellos se lo llevan. Estamos cansados de vivir así. Nos sueltan si le damos chelitos", alegó "Leomil".

Piden al Gobierno que los dote de carnets de trabajo Los extranjeros pidieron al Gobierno dominicano y a la Dirección General de Migración que les otorguen los carnets de residencia correspondiente para trabajar de forma segura.

La manifestación fue realizada en áreas aledañas a la finca dedicada al cultivo de banano en la que la mayoría de estos trabajan.

Miembros de la Policía Nacional asistieron al territorio para controlar algunos disturbios registrados en el municipio.