Misterio envuelve la muerte del médico pediatra Enrique Espinal en Santiago

Un velo de incertidumbre envuelve la muerte del médico pediatra Enrique Antonio Espinal Castillo, de 48 años, cuyo cuerpo fue encontrado seis días después de haber sido reportado como desaparecido en una comunidad del municipio de Palenque, provincia San Cristóbal.

Las autoridades a cargo todavía no han ofrecido detalles sobre el móvil del crimen. Sin embargo, el vicepresidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Justo Nicasio, indicó que el galeno llevaba consigo una alta suma de dinero que no fue recuperada, por lo que no descartan que pudo tratarse de un robo.

El cuerpo de Enrique Antonio fue encontrado en avanzado estado de descomposición, por lo que se presume que pudo haber sido ultimado el mismo día de su desaparición, el pasado martes 30 de julio, cuando salió de su residencia alrededor de las 10:30 de la noche con la intención de llevar a un amigo en Santiago de los caballeros, su ciudad natal.

Lo encontraron envuelto en una sábana negra y atado con alambre dulce.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, indicó que el vehículo del galeno también fue hallado en la localidad, a pocos metros de donde se halló su cadáver.

Explicó que las autoridades llegaron hasta allí siguiendo el rastro mediante cámaras de videovigilancia.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/06/2f3a9542.jpg Funeraria Jerusalen realiza embalaje del cuerpo para ser cremado en Santiago. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

Un militar involucrado

En relación con el caso, se vincula al cabo del Ejército de República Dominicana Víctor Manuel Saldaña Hernández, adscrito al Sistema de Emergencias 9-1-1, quien presuntamente golpeó al occiso con un objeto desconocido.

También se acusa a un amigo del militar, quien aún no ha sido identificado, de haber supuestamente ayudado a trasladar el cuerpo al lugar donde fue encontrado.

Ambas personas están en manos de las autoridades del Ministerio Público para ser sometidas ante la justicia en las próximas horas.

CMD: la historia "no está bien contada"

El gremio considera que la historia relacionada con la muerte del médico pediatra Espinal Castillo "no está bien contada," por lo que solicita a las autoridades llevar a cabo una investigación exhaustiva al respecto.

Al afirmar que el galeno llevaba consigo una "fuerte suma de dinero", pide a las autoridades policiales no descartar el motivo de robo el caso.

"No nos complace para nada la supuesta causa, ya que el cadáver apareció atado, con signos de violencia y con heridas de arma blanca. Esto no parece una simple riña entre una pareja, porque hay más personas involucradas", dijo el galeno, quien pidió claridad.

"Esa historia de que fue por un problema de conflicto sexual me parece que no está bien contada", sostuvo ante el rumor.

El representante del CMD indicó que van a esperar que el informe realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y las investigaciones de las autoridades competentes puedan arrojar luz.

El doctor Enrique Antonio estaba casado y tenía tres niños, según confirmó Nicasio, quien lamentó su muerte en nombre del Colegio Médico Dominicano.

Actos fúnebres

El cuerpo del médico pediatra Enrique Antonio fue retirado pasado el mediodía de ayer martes de la morgue del Inacif en Santo Domingo.

Fue retirado por un personal del servicio de cremación de la Funeraria Jerusalén, quienes realizan el procedimiento para preservar el cuerpo antes de trasladarlo a Santiago.

Un empleado de la funeraria confirmó a Diario Libre que, una vez preparado el cuerpo para el embalaje, será trasladado a Santiago para ser cremado.

Sus restos serán expuestos en la Funeraria Fuente de Luz, en Santiago, desde las 9:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía del viernes 9 de agosto.