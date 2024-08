San Cristóbal recuerda tragedia del mercado en su primer aniversario

Un enorme estruendo activó las alarmas en San Cristóbal el 14 de agosto de 2023. La explosión en el antiguo Mercado Padre Ayala, en el mismo centro de la ciudad, se robó la tranquilidad, dejando como saldo 38 muertos y 12 desaparecidos.

"A un año de ese suceso, la zona cero, rodeada de alusín, envuelve un manto de desolación", describe la escena.

Rudelania Araujo, aún sin saber del paradero de su pareja que estaba en el lugar de la tragedia, lamenta no haber podido concretar el sueño de llegar al altar de sus brazos en una boda programada para diciembre de 2023. "Esta explosión prácticamente nos quitó la vida a nosotros también. Mi esposo es uno de los doce desaparecidos, imagínese la agonía, hay cosas que no me explico", expresa.

Su fe en Cristo es lo que la mantiene viva y agradece a su pareja Juan Mateo Casilla que "la llevó a los pies del Señor", considerando ese acto como su gran legado.

Sin el cuerpo de Mateo Casilla, las autoridades, mediante un decreto que emitirá el presidente Luis Abinader, le entregarán un acta de defunción que lo declarará como fallecido.

Exige informe del J2

Araujo exige un informe del J2 y está convencida de que la explosión no se originó en la empresa Vidal Plast, por lo que no está de acuerdo con que el Ministerio Público se querelle contra los imputados. "Nuestro gran dilema y nuestra lucha siguen en pie porque no nos quieren dar el informe legal, ¿qué pasa ahí? Yeni Berenice dice que tiene el informe pero que no nos lo puede dar, pero ¿por qué?", cuestiona.

En ese sentido, exige ver el informe del J2, ya que como familia de una de las víctimas, entiende que tiene derecho. Asimismo, cree que las autoridades están protegiendo a alguien. "Tenemos derecho a saber qué fue lo que pasó ahí y que caigan los culpables", enfatiza.

Duelo Municipal

El Concejo de Regidores, a través de la resolución 24-2024, declaró el Día de Duelo Municipal. En honor a las víctimas mortales y desaparecidos, la bandera del municipio permanecerá a media asta desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:45 de la tarde.

Se llevarán a cabo diversas actividades conmemorativas, como una misa en la Iglesia Nuestra Señora de la Consolación a las 9:00 de la mañana y una caminata hasta el ayuntamiento para depositar flores y leer algunos documentos. Posteriormente, se dirigirán al área del desastre en la calle Padre Ayala.

Ministerio Público presentará acusación formal

El Ministerio Público informó este lunes que presentará acusación formal contra los imputados en la explosión en San Cristóbal.

La fiscal de esa provincia, Fadulia Rosa, explicó que, durante el tiempo transcurrido del hecho a la fecha, el Ministerio Público ha continuado las investigaciones sobre el caso, y que el expediente acusatorio se encuentra en su fase final de elaboración.

Espera que a principios de septiembre, dentro del plazo establecido por la ley, se depositará la acusación en contra de todos los imputados.

El Ministerio Público acusa a la empresa Vidal Plast SRL, y a sus propietarios Edward Armando Vidal Garrido, Maribel Sandoval Almánzar de Vidal y a Mercedes Altagracia Vidal Sandoval.

El expediente que sometió la referida fiscalía contempla el delito de homicidio involuntario, tipificado en el artículo 319 del Código Penal Dominicano. La instancia fue depositada en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Cristóbal en función de Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente.