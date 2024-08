Negro Veras denuncia que recibe amenazas de muerte

El abogado Ramón Antonio Veras informó que recibió amenazas de muerte durante días consecutivos por teléfono y Facebook, por parte de un hombre identificado como Rafael Ricardo Sánchez Martínez.

En un artículo titulado "Ante una amenaza de muerte", Veras explicó que presentó una denuncia formal ante la Procuraduría Fiscal de Santiago y que, posteriormente, el Ministerio Público detuvo a Sánchez el pasado martes en La Romana.

La denuncia por supuestas amenazas se encuentra en manos del procurador fiscal del Distrito Judicial de Santiago, Osvaldo Bonilla.

Según el documento enviado a Diario Libre, el día lunes, 29 de julio del 2024 a las 8:56 de la noche, Negro Veras recibió un mensaje en la red social Facebook, el cual decía "Prohaitiano asqueroso te vamos a fusilar".

De igual forma, el miércoles 31 de julio, siendo las 10:24 de la noche, Sánchez Martínez lo llamó y en una conversación que sostuvieron vía la misma aplicación, el hombre le preguntó por su militancia política, su opinión sobre el expresidente de la República Joaquín Balaguer y sobre su posición ante una posible fusión entre República Dominicana y Haití.

En esa misma fecha, a las 11:41 de la noche, aseguró que le fue enviado otro mensaje en que le decía, "No, pero descuida que, si no te fusilamos, te degollamos a ti y a tu familia por prohaitianos. Esos esclavos de Francia no son nuestro problema".

Finalmente, a la 3:31 de la madrugada del 1 de agosto 2024, le escribió el siguiente texto: "Te vamos a escarmentar a ti y tu familia".

En respuesta a las supuestas amenazas recibidas, el reconocido abogado dijo que no permitirá que le quiten la vida impunemente.

"No estoy preparado para la venganza privada, razón por la cual no me pasa por la mente salir en busca de quién o quiénes procuran darme muerte, lo que no quiere decir que me voy a dejar matar", expresó.