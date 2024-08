En lo que va de año 78 personas han caído abatidas por la Policía

En lo que va de este año 2024, al menos 78 personas han muerto a manos de agentes de la Policía Nacional en el país, de acuerdo con la base de datos de la investigación Patrulla Letal de Diario Libre sobre los casos ventilados en la prensa.

Las notas de prensa que despacha la institución, indica que sus agentes se han visto en la "imperiosa necesidad" de repeler la agresión de sus perseguidos en la mayoría de los casos, lo que recibe el nombre de intercambios de disparos.

Las persecuciones de los hoy occisos fueron en su mayoría por homicidios (27) y robos y asaltos (20). Entre las motivaciones figuran seis casos de personas que fueron ultimadas, pero no habían cometido ningún delito, entre estos figuran dos feminicidios y cuatro fueron víctimas colaterales de la persecución contra presuntos delincuentes.

La edad promedio de los abatidos es de 27 años, pero se destacan los casos de dos menores de 14 y 16 años, uno sin delito y otro sorprendido en un atraco. Además, 10 jóvenes con edades entre los 18 y 23 años, en la plena flor de su juventud.

Los casos más sonoros de la patrulla letal

José Antonio Figueroa "Kiko la Quema"

El caso más sonoro de este 2024 fue la muerte de José Antonio Figueroa "Kiko la Quema" en San Cristóbal, quien era activamente buscado por la Policía Nacional por la presunta comisión de múltiples delitos entre los que destacaban homicidios, robos, secuestros, sicariatos, microtráfico de drogas, cobros compulsivos, extorsión, tráfico de armas, invasión de terrenos y lavado de activos. Bajo la Operación Monta, la uniformada desarticuló una banda criminal liderada por Figueroa y la noche del 8 de marzo mató a Kiko la Quema tras varios meses de persecución. La Policía dijo que cuando intentaron apresarlo éste atacó a tiros a los agentes y por eso repelió la agresión. Al momento del supuesto intercambio de disparos, la Quema estaba acompañado de una menor de edad.

Asalto al Banco Popular

Richard Michel Estrella Arias y Joan Eduardo Belliard Aybar fueron abatidos por la Policía Nacional por su vinculación en el asalto en la sucursal del Banco Popular de la avenida Luperón esquina calle Olof Palme, en el Distrito Nacional, ocurrido el 3 de junio de este 2024.

La muerte de estos jóvenes ocurrió cuatro días después del asalto a la entidad bancaria, el 7 de junio. El reporte policial indicaba que Estrella Arias, de 25 años, se atrincheró en una habitación con un arma de fuego y cayó abatido por las autoridades a causa del "intercambio de fuego".

La Policía hirió de bala a Belliard Aybar en su casa, las autoridades dijeron que hubo un intercambio de disparos, pero la viuda sostuvo que fue ejecutado sin mediar palabras en su vivienda, con ella y su hija en otra habitación y que éste no tenía arma de fuego. El joven de 24 años falleció mientras las autoridades lo atendían.

Hombre con problemas psiquiátricos

Recientemente, el pasado 16 de agosto un hombre con problemas psiquiátricos fue abatido. La Policía acudió a Peralvillo, Monte Planta, ante el llamado de auxilio que hizo un padre, quien denunció que su hijo intentaba agredirlo con un arma de fuego.

La Policía dijo que el hoy occiso José Antonio de los Santos Reynoso "Ñoño" salió de la vivienda con un arma bélica apuntando a los agentes, quienes, "ante una amenaza inminente, se vieron obligados a repeler la agresión, disparando contra el atacante".

Asalto a Vimenca

Por el asalto a la agencia de envío de valores Vimenca Western Union, en el municipio de Laguna Salada, provincia Valverde, fue abatido el 26 de julio Edwin Cruz Hernández, alias el Menor, presuntamente uno de los encapachados involucrados en el ilícito.

La Policía dijo que resultó muerto cuando enfrentó a los agentes del Dicrim en el hotel El León.

Menores ultimados

· Jonathnn Montero Pimentel, de 14 años, fue una víctima colateral de un incidente por la falta de pago de una supuesta deuda de un militar de la Armada Dominicana con su hermano de 18 años.

De acuerdo a las versiones del hecho, el menor se interpuso entre el militar y su hermano para defenderlo, perdiendo la vida en el intento de un disparo en la cabeza.

Por la muerte del adolescente están siendo señalados los militares Ángel Luis Guerrero, de 24 años, e Isaac Junior Sepúlveda Herrera, de 26. El padre de la víctima, Jovanés Montero, informó que uno de los militares le debía dinero a su otro hijo, de 18 años. Precisó que cuando su hijo le pidió el dinero, el militar se puso agresivo y le manifestó que no le daría nada. Horas más tarde, el militar llegó acompañado de otro a la residencia de la familia Montero y golpeó al joven con una pistola. Esta acción motivó a Jonathan a intervenir para defender a su hermano.

· Otro menor abatido fue Lerman de Jesús Abreu, de 16 años. De acuerdo a la versión policial, fue baleando cuando fue sorprendido atracando a una persona. El día de los hechos, hicieron disparos tanto agentes de la Policía Nacional como del Ejército y se dispuso una investigación que determine por dónde provino la bala.

Osvaldo Javier Ramos Germán

Sentado frente a una iglesia un disparo le quitó la vida a Osvaldo Javier Ramos Germán, de 23 años. Según sus familiares, dos presuntos delincuentes del barrio llegaron a saludarlo, sin percatarse de que estaban siendo perseguidos por la Policía. En ese momento, los agentes se presentaron y, sin mediar palabra, empezaron a disparar, alcanzando a la víctima con dos balas.

Por no detenerse

Robert Randy Rosso Rodríguez falleció luego de recibir un disparo de un agente cuando conducía una motocicleta y no se detuvo al recibir el alto de la Policía. Según los familiares de Rossó Rodríguez, el expediente indica que el joven portaba porciones de droga y estaba armado con una pistola. No obstante, los vídeos de seguridad grabados en un colmado y durante su huida no muestran un enfrentamiento ni evidencia de que estuviera armado.

La Oficina de Atención Permanente de La Romana le impuso medida de coerción consistente en una garantía económica por 700,000 pesos, presentación periódica e impedimento de salida al capitán Ángel María Torres, acusado de la muerte.

No lo vieron

Ramón Emilio Hernández "Chuleta" murió supuestamente atropellado por una patrulla. Se desplazaba en una motocicleta con un joven de 18 años, quien resultó gravemente herido. El suceso tuvo lugar cuando estos salían de la urbanización Las Malvinas II, cerca de la zona industrial de Villa Mella. Según los familiares del fallecido, los agentes implicados alegaron que no vieron la motocicleta y que el incidente no fue intencional. Sin embargo, consideran que los agentes actuaron de manera "bruta" al dar marcha atrás al vehículo a una velocidad inadecuada.

Mujeres

Otra muerte de una persona que no era perseguida por la Policía fue la de la profesora María Martínez Rosario, de 55 años, en la provincia Hermanas Mirabal. Fue alcanzada por un proyectil disparado por el sargento Norberto Antonio Santos Santana, mientras estaba retirando dinero en un cajero automático. Al agente se le disparó el arma de manera accidental en el momento que intentaba detener a otra persona, que terminó escapando.

Por este hecho, el sargento cumple medida de coerción, consistente en visita periódica ante el Ministerio Público.

Otras mujeres que murieron a manos de policías fueron Karen Daslibet Arias Arias, de 31 años; Nolvery Domedy Vanderhorst Delgado, 29 años; y Rosmery Martínez, de 25, quienes fueron víctimas mortales y feminicidios.