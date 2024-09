Avión incautado por Estados Unidos a Nicolás Maduro no está registrado a su nombre

El gobierno dominicano dijo la tarde de este lunes que el avión propiedad del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que fue incautado en el país por las autoridades estadounidenses, no está registrado a nombre del gobernante de la nación sudamericana ni de su gestión.

Tanto el mandatario Luis Abinader como el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, hicieron la aclaración. También aseguraron desconocer a nombre de quién estaba la aeronave.

Abinader se refirió al tema en específico en LA Semanal con la Prensa al contestar preguntas de periodistas sobre a nombre de quién estaba el avión, un Dassault Falcon 900EX, que fue incautado este lunes por Estados Unidos y llevado a su territorio alegando que el aparato fue comprado ilegalmente a través de una empresa fantasma y sacado de contrabando de esa nación.

El mandatario significó que la aeronave estaba en territorio dominicano en mantenimiento, como lo haría cualquier otra, ya que "ese es un servicio que el país ofrece".

"Aquí hay varios talleres de reparación, que es normal que aviones de la región vengan a arreglarse o a tener servicios aquí, de los servicios normales que tienen que tener los aviones" Luis Abinader Presidente del país “

Al preguntarle a nombre de quién está la aeronave, respondió: "Pero es que el Gobierno no tiene que saber, aquí hay como 40 aviones en mantenimiento, que nosotros no sabemos de quiénes son. O sea, eso es como un servicio que se da así. Digo, no es que no lo sabemos, es que yo no lo tengo aquí. Y no conozco el nombre de quién es la persona, pero lo deben saber las autoridades".

Una periodista preguntó al canciller Roberto Álvarez sobre ese punto y éste contestó que estaba matriculado a nombre de una empresa privada.

"Ni siquiera a nombre de una persona", agregó el mandatario.

El avión

El Dassault Falcon 900EX fue incautado en República Dominicana y transferido a la custodia de funcionarios federales en Florida, dijo el lunes el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El avión aterrizó en el aeropuerto de Fort Lauderdale poco antes del mediodía del lunes, según sitios web de seguimiento de vuelos.