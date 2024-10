Ciudadanos se quejan por operativos de Migración contra extranjeros ilegales en Santiago

Los recientes operativos de la Dirección General de Migración (DGM) en Santiago han generado decenas de quejas entre empleadores y residentes, mientras las autoridades refuerzan su estrategia de deportación masiva de inmigrantes ilegales.

A la fecha, cientos de haitianos han sido detenidos, una situación que estaría afectando a varios ciudadanos que sostienen que tanto empresas como familias dependen de la mano de obra extranjera.

En el sector El Ingenio Abajo, un empleado de un colmado, de nacionalidad haitiana, que se desempeñaba como delivery, fue apresado y su motocicleta incautada. Juan Minaya, propietario del colmado donde trabajaba, acudió al centro de acopio de extranjeros en situación irregular en busca de recuperar su vehículo.

"Esto es un robo", alegó Minaya, argumentando que su motocicleta estaba completamente legal y debía ser devuelta junto con la mercancía y el dinero que su empleado tenía en el momento de la detención.

De igual manera, Nancy, una propietaria de un vivero en Licey, expresó su enojo luego de que un contingente de migración se llevara detenidos a los 20 haitianos que trabajaban con ella desde horas tempranas del sábado.

"No estoy de acuerdo en que se los lleven a todos. Deberían llevarse a los que no están trabajando, pero los que están laborando honradamente deben quedarse. No sé cómo voy a seguir trabajando", lamentó.

Otro afectado, Luis de los Santos, denunció que su vehículo, alquilado a un haitiano que trabajaba como conductor en la ruta M, también fue incautado. "Yo soy el propietario del vehículo y mis documentos están al día. Exijo que me lo devuelvan", afirmó.

Operativo busca deportar 10,000 indocumentados semanalmente

El operativo, anunciado por el gobierno el pasado 2 de octubre, forma parte de un plan integral que busca deportar hasta 10,000 haitianos por semana.

Las cifras nacionales preliminares indican que solo el jueves fueron deportados 1,242 haitianos, mientras que el viernes la cifra fue de 1,182. En Santiago, los operativos del viernes dejaron un saldo de 510 detenidos, aunque para este sábado aún no se ha revelado la cantidad exacta.

El equipo de Diario Libre intentó contactar a un representante de la DGM en el centro de acopio, sin éxito. Un soldado indicó que el coronel a cargo estaba en San José de las Matas, y no se encontraba disponible para atender preguntas.

No obstante, el departamento de comunicación de la institución informó vía telefónica sobre las cifras preliminares y confirmó que los operativos continuarán en los próximos días.

El plan gubernamental incluye, además de las repatriaciones masivas, el aumento del personal en las fronteras y la desarticulación de redes de tráfico humano.

Estas medidas fueron tomadas tras los resultados limitados de la Misión Multinacional de Apoyo a la Policía de Haití, liderada por Kenia, como lo señaló el presidente Luis Abinader en su reciente discurso ante la Asamblea General de la ONU.

El gobierno ha enfatizado que busca enfrentar el problema creciente de la migración irregular y garantizar la seguridad y estabilidad del país.