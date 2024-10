República Dominicana suspendió vuelos comerciales a Haití; espacio aéreo "no está cerrado"

En marzo de este año, el gobierno dominicano emitió la resolución 46-2024, la cual establecía la suspensión de las operaciones aérea de pasajeros y de carga con el vecino país Haití, más no así el cierre del espacio aéreo entre los dos países, como se ha discutido públicamente en la República Dominicana.

Esto último corresponde a una "confusión de terminología" que el piloto dominicano Francisco J. Díaz atribuye al extitular de la Junta de Aviación Civil (JAC).

"Esta confusión (ya repetida hasta por el mismo presidente), surgió cuando el Sr. José Marte Piantini, desde su posición como presidente de la Junta de Aviación Civil (@JAC_RD), dijo incorrectamente que ordenaba cerrar el espacio aéreo entre ambos países. Cuando en realidad, lo que hizo (y para lo que estaba facultado) fue prohibir los vuelos comerciales entre los dos países", escribió el veterano piloto en la plataforma X.

Amigos de @DiarioLibre, como les hemos corregido antes (a ustedes, al gobierno y otros medios); el espacio aéreo entre RD y Haiti NO ESTA CERRADO.



Esta confusión (ya repetida hasta por el mismo presidente), surgió cuando el Sr. José Marte Piantini (@MartePiantini) desde su... https://t.co/ZO8JOPCdVo — Francisco J. Diaz (@fjdiaz1) October 29, 2024

Díaz recurrió a las redes sociales para aclarar una vez más la situación de la aviación civil entre los dos países tras una publicación de Diario Libre sobre una declaración reciente del presidente Luis Abinader sobre el tema.

"No pensamos modificar el espacio aéreo con Haití hasta que las condiciones de Haití no sean diferentes", dijo el mandatario durante su encuentro semanal con la prensa el pasado 28 de octubre.

Para demostrar la diferencia entre las frases "suspensión de operaciones comerciales" y "cierre de espacio aéreo", el piloto explica que si se trata de esta última "un vuelo entre Miami y Cartagena no pudiera pasar la frontera aérea Haití-RD", y agrega "como no es el caso, se la pasan cruzando esa frontera. No paran en ninguno de los dos países, pero aprovechan la ruta".

Díaz agrega que el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) es el que tiene la facultad de cerrar el espacio aéreo de la República Dominicana, además del presidente Abinader, quien lo puede hacer a través del IDAC.

La decisión de suspender los vuelos comerciales con Haití se vio motivada por la escalada de violencia que sufrió Puerto Príncipe a principios del año, durante la cual las pandillas intentaron tomar el control del principal aeropuerto del vecino país.

A pesar de que la medida lleva casi ocho meses y desde entonces Haití ha vivido la renuncia de Ariel Henry, el nombramiento de nuevas autoridades, la reapertura gradual del Aeropuerto Internacional Toussanint Louverture y la llegada de la misión de paz liderada por Kenia, la República Dominicana no muestra intenciones de reanudar los vuelos entre ambas naciones.

El tema toma relevancia en medio de la medida del gobierno dominicano de deportar a inmigrantes haitianos en estatus irregular, la cual es motivada por los "pocos resultados" de la misión de paz, desplegada en territorio haitiano para ayudar a la policía haitiana en el proceso de restaurar la seguridad en Haití.