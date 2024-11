Tras 14 años de retraso, mañana se inicia la transición a la TV digital

Tras 14 años de retraso, durante los cuales se pospusieron varias fechas, al finalizar este miércoles se iniciará en la República Dominicana el viaje de la televisión análoga a la Televisión Terrestre Digital (TTD), una transición que pondrá al país al nivel de sus similares en América Latina.

La primera etapa comprenderá el Gran Santo Domingo, la región este completa y algunos municipios de San Cristóbal, donde ya hay distribuidas 450,000 cajas convertidoras, entregadas a igual número de hogares con televisores que no reproducen la señal transmitida por el Comité de Sistemas de Televisión Avanzada (ATSC, siglas en inglés), el cual tiene su origen en Estados Unidos, país que comenzó su migración en 1996.

La segunda fase abarcará la región del Cibao y la tercera el Sur, hasta completar, en un período de un año, la instalación de 940,000 convertidores, uno por familia.

En total, el ATSC tendrá descodificada la señal de 25 canales, 21 de alcance nacional y tres de carácter regional, explicó Guido Gómez Mazara, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/19/imagen-18112024-seminario-de-la-television-digital-apec---samil-mateo-dominici05.jpg Guido Gómez Mazara, presidente de Indotel. (SAMIL MATEO DOMINICI)

El proyecto abarca una inversión de más de 20 millones de dólares, que ya fueron desembolsados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo estudio previo arrojó que el país necesitaría esa cantidad de descodificadores.

Sus ventajas

Según el Indotel, a diferencia de la análoga, como ventajas, la TTD tendrá una señal codificada de forma binaria, lo que facilitará una mejor calidad en imagen y sonido. De igual manera, las cadenas de televisión podrán ofrecer una programación más dinámica, con hasta dos contenidos diferentes.

Cuando la televisión digital sea un hecho, República Dominicana saldrá del rezago y se unirá a sus pares de América Latina con esta vanguardia. Argentina, México Bolivia, Chile, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela, entre otros, tenían la delantera. A diferencia de ATSC, algunas de estas naciones usan la Radiodifusión Digital de Servicios Integrados (ISDB, siglas en inglés), desarrollado en Japón.



450 mil cajas decodificadoras han sido entregadas por Indotel para sortear el apagón análogo.

Las televisoras

Durante meses, el órgano regulador y ejecutivos de las empresas televisoras han debatido el proceso de transición, de modo que no haya interferencia y se respeten las frecuencias. En la resolución 121-21, el Indotel establece los parámetros que deben seguir los canales, los cuales deben cumplir con las normas, como adaptar sus transmisiones al sistema ATSC.

Las televisoras no podrán sobrepasar el espacio geográfico asignado, no transmitir en digital una vez vencido el plazo, no hacer interferencias.

La TV sigue activa

Pese al auge de los dispositivos móviles, que comprenden 3.2 millones (87.5 %) de los hogares del país, la televisión mantiene su nicho, el cual abarca 2.8 millones de hogares, equivalente al 75.5 % de la población, según el X Censo Nacional de Población, de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), elaborado en 2022.

De ese universo, Gómez Mazara señala el 61 % de los hogares con TV comprende a los sectores con mejores ingresos del país.

¿Qué pasará con la TV análoga? Gómez Mazara difiere de quienes le llaman un "apagón analógico", pues prefiere decirle "activación digital", porque los hogares con televisores tradicionales seguirán recibiendo la señal sin dificultad hasta que reciban la "cajita" descodificadora. Las viviendas que tienen contratado algún servicio de cable por parábola no necesitarán el equipo. Este miércoles, a las 5:00 de la tarde, el presidente Luis Abinader, junto con el Consejo Directivo del Indotel y representantes de las empresas del sector, encabezarán el acto de lanzamiento en la sede de la institución, donde detallarán cómo será la transición. En su primera gestión, el jefe de Estado emitió varios decretos al respecto. el 539-20, "declara de alto interés nacional el derecho esencial de acceso universal al Internet de banda ancha de última generación y el uso productivo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC)".