El perfil de aquellos que aspiran a ser parte de la Policía Nacional

La mayoría proceden de San Pedro de Macorís, La Romana, Azua, Bonao, Villa Altagracia, Puerto Plata y Santo Domingo Este y, entre ellos, se encuentran miles de mujeres. Todos tienen en común un objetivo: quieren ser miembros de la Policía Nacional.

Desde que la institución anunció, el pasado 26 de noviembre, una nueva convocatoria para aspirantes a agentes en la República Dominicana, decenas de jóvenes se presentan diariamente con sus documentos en mano, con el objetivo de formar parte de la institución.

Un equipo de Diario Libre entrevistó a varios postulantes, quienes, en su mayoría, expresaron estar motivados por tener familiares o amigos dentro de las filas de la Policía Nacional. Además, destacaron que buscan estudiar y desarrollarse profesionalmente, atraídos por las oportunidades que la institución ofrece a sus miembros.

Los aspirantes, de entre 18 y 30 años (edad máxima permitida), provienen de diversas regiones, destacando las localidades antes mencionadas.Este grupo rompe con la tradición de que la mayoría de los postulantes solían ser originarios del sur del país.

Algunos de los aspirantes mencionan tener tatuajes no visibles, lo cual no representa un impedimento para ingresar a la institución. Al respecto, la Policía Nacional solo prohíbe los tatuajes que estén relacionados con actividades criminales, como hojas de marihuana, entre otras.

Al consultar con los interesados, estos señalaron haber concluido el bachillerato, y algunos mencionaron ser estudiantes universitarios.

Aunque la mayoría de quienes acuden al Departamento de Reclutamiento de la Policía Nacional son hombres, un número significativo de mujeres también participa en el proceso.

Un dato curioso es que algunos desconocen cuál es su estatura.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/26/12122024-realizan-filas-los-nuevos-aspirantes-a-la-policia-naciona-03.jpg Aspirantes a ser miembro de la Policía Nacional. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

Algunos de los aspirantes

Yismeiry Pérez, de 22 años, acudió al lugar con la intención de formar parte de la Policía Escolar. Sin embargo, le informaron que para esa área se realizará otra convocatoria, cuya fecha aún no ha sido fijada. Pérez reside en Santo Domingo Este.

La joven tiene tatuajes en una parte de su cuerpo no visibles, lo cual, según le confirmó el encargado de reclutamiento, no representa un impedimento para postularse al cargo.

Samuel Peguero, de 18 años, llegó desde el municipio Consuelo, en la provincia San Pedro de Macorís. Expresó su deseo de aportar lo mejor de sí mismo y convertirse en un ejemplo para los jóvenes al ingresar a la institución. Su estatura es seis pies y dos pulgadas.

En el caso de Arismendi Mojica Gómez, quien tiene la edad máxima para ser postulante a miembro de la Policía Nacional, señaló que ya había intentado ingresar anteriormente, pero no fue aceptado debido a un hueco de arete en sus orejas.

El joven también tuvo que someterse recientemente a una cirugía para extraer una perla en su zona genital, la cual no era aceptada por la institución. Mojica Gómez acudió desde San Pedro de Macorís, motivado por un amigo que es coronel de la institución.

Jeury José López, 23 años, expresó que ser parte de la Policía Nacional es un sueño para él. Además, mencionó que le prometió a sus padres nunca delinquir, por lo que sería un orgullo para él que su madre lo vea uniformado.

"Para mí es un orgullo que mi mamá me vea uniformado y que sepa que su hijo no va a delinquir nunca en la calle, que no será un delincuente", dijo.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/17/whatsapp-image-2024-12-17-at-3.52.09-pm.jpeg Departamento de Reclutamiento de la Policía Nacional. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

Más de 10 mil mujeres están a la espera

Decenas de mujeres han respondido a la convocatoria para formar parte de la Policía Nacional. Debido a la gran cantidad de aspirantes, muchas de ellas ingresan a un banco de elegibles, y serán integradas conforme la institución lo requiera.

Actualmente, más de 10,000 mujeres están pendientes de unirse a las filas de la Policía Nacional.

Según datos obtenidos por Diario Libre, se espera que entre enero y julio se integren 2,000 mujeres.