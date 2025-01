Las declaraciones del pastor Ezequiel Molina durante la concentración evangélica La Batalla de la Fe, el pasado 1 de enero, de que "detrás de cada mujer exitosa en los negocios y las empresas, posiblemente hay un hogar descuidado", han generado controversia. El tema ha cobrado mayor relevancia tras la viralización en las redes sociales de un video con sus palabras.

Esta acción hizo que el religioso reaccionara, asegurando que su mensaje fue malinterpretado y que, lejos de criticar a la mujer trabajadora, buscaba defenderla y destacar la sobrecarga que enfrenta en la sociedad actual.

“La gente lo cogió por donde no era”, dijo ayer en una entrevista televisiva. "La mujer ha sido explotada, convirtiéndola en una máquina que trabaja en la calle y en la casa para que otros se beneficien".

El pastor subrayó que esta dinámica genera una demanda social insostenible, obligando a las mujeres a dedicar más tiempo al trabajo material para cumplir con expectativas externas.

"La mujer ha sido explotada, convirtiéndola en una máquina que trabaja en la calle y en la casa para que otros se beneficien" Ezequiel Molina Pastor evangélico “

“Cisternas rotas”

El pasado 1 de enero, Molina afirmó que, en muchos casos, el éxito de una mujer está asociado al descuido del hogar.

Durante su intervención en la Batalla de la Fe, cuyo eje central fue el mensaje titulado “Cisternas rotas”, basado en un pasaje bíblico que simboliza una cisterna incapaz de retener agua o una satisfacción efímera en la vida, Molina abordó los problemas sociales que, según él, surgen al desviarse de los principios divinos.

“Esta es la sociedad que hemos construido. ¿Y cuál es el resultado? Depresión, suicidios, violencia y delincuencia, porque las personas están desesperadas y han perdido el control al alterar el diseño divino”, expresó.

También cuestionó la forma en que se están criando a los niños en estos contextos, señalando: “Cuando hay hijos, estos se crían solos o son educados por el entorno del barrio. Es el barrio el que los forma porque ni papá ni mamá tienen tiempo”.

El mensaje de Ezequiel Molina en la Batalla de la Fe “En mi experiencia…, en mi conocimiento de más de 70 años -porque tengo 80 de edad-, ¿qué yo he visto? Y usted puede haber visto lo contrario a lo que yo he visto, pero yo he visto que, detrás de cada mujer exitosa en los negocios y en las empresas, lo más probable es que haya un hogar descuidado. No me tiren piedras, pero eso es así”.

Llamado a la equidad en el hogar

Al "aclarar" su mensaje, ayer Molina recalcó que su objetivo no es desvalorizar el éxito profesional de las mujeres, sino abogar por un equilibrio en las responsabilidades del hogar.

Citando la Biblia, señaló: “Marido que ama a tu mujer; hace cualquier sacrificio por ella. Asimismo, la mujer que ama a su hombre está dispuesta a someterse por el bien de ambos, porque se juran amor hasta que la muerte los separe”.

En repetidas ocasiones hemos escuchado a hombres decir que no se casan con mujeres que no producen porque "no va a mantener gente grande", recalcó.

El pastor insistió en la necesidad de educar en el hogar y distribuir las tareas de manera justa. “No es justo que yo vea a mi mujer fajada lavando y fregando, mientras yo estoy viendo televisión. Esa es una práctica muy común y debe cambiar”, puntualizó.

Molina concluyó señalando que la educación y el cuidado de los hijos deben ser una prioridad compartida entre hombres y mujeres, promoviendo acuerdos que favorezcan el bienestar de la familia y el desarrollo individual de cada integrante.

Las declaraciones fueron hechas en el programa “La Mirada", que se transmite por RTVD, conducido por Víctor Gómez Casanova y Lissette Selman.