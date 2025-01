Ito Bisonó ve una buena oportunidad con Trump de atraer inversiones de EE.UU.

La República Dominicana ve una oportunidad de reforzar su relación con Estados Unidos tras el cambio de Administración en Washington y de atraer inversiones clave desde aquel país, según dijo hoy el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Ito Bisonó Haza, quien participa por primera vez en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos.

"Si trabajamos juntos y de la mano vamos a tener una mayor alianza y fortaleza", declaró Bisonó a EFE a propósito de las posibilidades de colaboración y entendimiento con los miembros del nuevo gobierno del presidente Donald Trump, pese a sus amenazas y declaraciones proteccionistas de los primeros días.

"En un ambiente donde el mundo entero es disruptivo, presenta inconvenientes, ya sean sociales o políticos, económicos, nosotros tenemos una estabilidad y crecimiento sostenido", destacó. "Si lo que se busca es tener una presencia, una inversión, una rentabilidad, una seguridad: eso representa la República Dominicana", afirmó.

El país caribeño, añadió el ministro, "se ha consolidado con una justicia independiente, con una atención a la formación y a la educación", es "primera línea" para las exportaciones hacia EE.UU., posee las infraestructuras necesarias y cuenta con una población de 11 millones de personas -de las cuales más de la mitad con menos de 55 años- que "está dispuesta a insertarse en los procesos productivos".

"Nosotros queremos aprovechar el momento. Entendemos que es el momento de que la República Dominicana dé garantías para que esas inversiones vayan a República Dominicana", subrayó.

Bisonó no quiso dar excesiva importancia al discurso amenazante de Trump: "Él tiene una estrategia de hablar arriba, sentarse y plantear entonces una negociación". Es lo que se dice que hacen los abogados neoyorquinos "tiran arriba para luego sentarse a negociar".

Es verdad que Trump tiene "una manera de decir las cosas", pero "es un hombre con mucha experiencia, se sabe que tiene cuatro años (de mandato), que tiene que avanzar en cosas de una manera rápida. Pero nosotros lo vemos en sentido general con una expectativa positiva", aseguró el ministro dominicano.

"Lo que el presidente Trump ha estado diciendo de los aranceles a Canadá, a México, y a veces toca el tema de Panamá, no es más que viendo la inversión china en la región. Si usted ve cómo las exportaciones de China a los Estados Unidos se han reducido y cómo han crecido a la (economía) mexicana a través de la presencia de esa inversión china, entonces usted dice: 'Bueno, aquí hay algo, aquí hay una llamada de atención'".

Este deseo de frenar la presencia china coloca en una posición privilegiada, según Bisonó, a la República Dominicana y al grupo de países de la Alianza de Desarrollo y Democracia, en el que se integran también Costa Rica, Panamá y Ecuador.

"Si vemos esos cuatro países juntos, representan la tercera economía de América Latina; primero va México, después Brasil y después estos cuatro países ahora".

"En estos cuatro países, la balanza comercial de los Estados Unidos es positiva; con México y Brasil es negativa. Nosotros no somos productores de droga, nosotros servimos de barrera para que no les llegue a los Estados Unidos. Nosotros no somos los principales originarios de las inmigraciones ilegales; nosotros, al revés, la contenemos. Y nosotros no somos quienes tenemos mayores relaciones comerciales con China, que es aquello que está habiendo tras el telón los Estados Unidos", dijo.

"Además de eso", añadió, "tenemos la cercanía, las infraestructuras, los recursos humanos para ocuparnos del nearshoring (reubicación) de esos capitales americanos que vienen a posicionarse cerca de la costa de los Estados Unidos para tener seguridad de poder suplir (al mercado estadounidense) sin los inconvenientes de cuando se presente alguna pandemia".