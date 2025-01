Comunitarios denuncian que apagones aumentan asaltos en Barrio Landia de Los Alcarrizos

Residentes del sector Barrio Landia, en el municipio Los Alcarrizos de la provincia Santo Domingo, han manifestado su preocupación por el aumento de robos y asaltos en la zona, especialmente durante los apagones y debido a la falta de alumbrado público, lo que afirman ha convertido las calles de esa barriada en un entorno favorable para la delincuencia.

Jochín Portorreal relató que su pareja, quien administra una cafetería y debe salir de madrugada, ha sido asaltada en más de cinco ocasiones. "Los ladrones aprovechan cuando la luz se va, esos apagones es el día a día y ellos se aprovechan de eso y de la falta de iluminación que tenemos. Hay personas que llegan tarde a su trabajo porque esperan a que aclare para salir por temor a ser asaltadas ante las calles oscuras", expresó.

La pastora Martina Martínez también denunció la situación y señaló que muchas lámparas del alumbrado público están dañadas y que la oscuridad facilita la delincuencia. "Esa lámpara no sirven, aquella tampoco, tengo que encender mi bombillo, lo que me sube la factura hasta tres mil pesos, para evitar que a las personas que tienen que subir por ahí puedan cuidarse, antes que los atracadores actúen. Hemos ido a la Corporación, pero no hacen nada", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/29/barriolandia.jpg La barriada se queja también de la falta de alumbrado público. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

Sandra Gómez, otra residente, describió la situación como insostenible y aseguró que los robos ocurren con frecuencia. Para evitar ser víctima, ha optado por permanecer dentro de su hogar y no salir en las noches. Por su parte, Olyelisabet Ventura advirtió que los asaltos no solo ocurren de madrugada, sino en cualquier momento del día.

Ante esta circunstancia, los habitantes exigen a las autoridades la reparación del alumbrado público, la reducción de los apagones y una mayor presencia policial para mejorar la seguridad en la zona.