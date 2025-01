Empresario del transporte de pasajeros anuncia taxi aéreo en República Dominicana

El presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU) anunció este jueves la llegada de un pequeño vehículo eléctrico volador compuesto por seis hélices que servirá como taxi aéreo, un proyecto que realiza junto al empresario empresario Karim Abu Naba'a.

Williams Pérez Figuereo, presidente de la CNTU y responsable del proyecto, manifestó a Diario Libre, que en un primer momento el sistema de transporte funcionaría en el área metropolitana.

"La idea de esto es que, por ejemplo, un empresario tiene que estar en una junta rápido, pues pueda llamar el taxi aéreo volador. Que si usted va a Punta Cana, ¿no? y no quieres coger tapón desde la Abraham Lincoln hasta el aeropuerto, lo llevamos hasta un punto cercano al aeropuerto", sostuvo.

Detalló que aun el proyecto está arrancando, pero que en marzo se ofrecerían mayores detalles del mismo, así como la posible fecha para el inicio de sus servicios al público.

Te puede interesar Un fabricante de taxis eléctricos aéreos recibe la autorización para hacer vuelos en EEUU

¿Cómo inició el proyecto?

El proyecto fue socializado con el presidente de la República, Luis Abinader, en el 2022 con la inauguración del corredor de la Núñez de Cáceres y luego con la Junta de Aviación Civil (JAC), según el empresario del transporte.

"Después, entonces, hice contacto con algunos empresarios internacionales para poder tratar de atraerlos y me visitó entonces el joven empresario Karim y me dijo que iba a traer un taxi aéreo para desarrollar el proyecto en la República Dominicana", destacó.

Las características del taxi aéreo

Pérez Figuereo detalló que este primer taxi aéreo volador es eléctrico. Se carga y puede rendir más o menos 30 kilómetros, aunque en el aire se multiplica. Es básicamente para zonas urbanizadas.

"Las leyes nacionales indican que uno no puede volar ningún artefacto cerca del Palacio de la Presidencia, en las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea y en algunos lugares es restringido. Este no debe alcanzar una altura máxima de 2,500 metros y no debe volar a más de 280 kilómetros por hora", manifestó.

El presidente de la CNTU dijo que es un artefacto que cuenta, incluso, con paracaídas.

Esperan llegar a 150 unidades

Pérez Figuereo manifestó esperar que en unos seis años el proyecto pueda contar con al menos 150 unidades de taxi aéreo.

"Lo importante es que ya los techos de los edificios se están poniendo a disposición de la CNTU para hacerla de parqueo. Tú ves, tú tienes un edificio, arriba yo te pago para usar tu parqueo", agregó.

Dijo que con el nuevo sistema el país se ha colocado a partir de hoy justamente en la posición de un país moderno.

"Nos han llamado de países, de numerosos países ya, felicitándonos. Incluso gente que quiere venir a verlo. Vamos a tener algún tipo de exhibiciones para que la gente lo vea", agregó.