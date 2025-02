Caída de mujer por escaleras en Ensanche La Fe no habría sido la primera, según vecinos

Paula Tapia, quien falleció días después de sufrir un fuerte golpe en la cabeza debido a una supuesta caída por las escaleras en su hogar en Ensanche La Fe, no habría sido la primera vez que enfrentaba un accidente similar, según informaron sus vecinos.

De acuerdo a los residentes en una ocasión anterior la hoy occisa también sufrió una desplome similar, esa vez en los escalones del tercer piso que lleva a su vivienda. Una vecina, que prefirió mantener su identidad en anonimato.

El pasado fin de semana, Paula llegó de celebrar su cumpleaños, cuando alrededor de las seis de la tarde se registró el último incidente que le costó la vida posteriormente. Los moradores dijeron que escucharon un fuerte golpe proveniente de las escaleras, que los alertó. Uno de ellos, preocupado por la seguridad en la zona debido a la delincuencia, pensó que podría tratarse de un acto de violencia, pero al asomarse descubrió que se trataba de Paula.

Una de las convecinas narró a Diario Libre que quedó sorprendida por la violencia del golpe al ver a Paula en el pavimento, y en ese momento junto a su hijo procedieron a llamar a la puerta del esposo, Sandi Oviedo, conocido como "El flaco", quienes en conjunto brindaron asistencia en espera de la llegada del Sistema de Emergencias 9-1-1, quienes la trasladaron a un centro de salud.

"Cuando escuchamos el golpe me asusté, y mi hijo menor de edad me dijo que me quedara tranquila, que él iría a ver. Al ver que era Paula, procedimos a llamar a su esposo´´, expresó.

Dicrim investiga al esposo

Al llegar al lugar, el equipo de Diario Libre encontró a Oviedo siendo entrevistado por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional, quienes están llevando a cabo una investigación sobre las circunstancias de la caída. Las autoridades continúan con las pesquisas para esclarecer los hechos y determinar si hubo alguna acción intencional detrás de la caída de la mujer.

Según residentes, Sandi Oviedo, conocido como ´´El Flaco´´ llevaba mucho tiempo como inquilinos en la vivienda, y tiempo después se sumó Paula, su pareja. Según el propietario del lugar, nunca habían presentado problemas ni conflictos en la residencia.

Vecinos describieron a Paula Tapia como una persona alegre y llena de vida, lo que ha generado gran consternación entre la comunidad ante su repentina y trágica muerte.

´´Para mí, ella se ve hasta el escalón 7, el 8,9 y 10 no se ve, entonces para mi ella de los siete escalones al diez porque ahí estaba su chancletica. Ella no puso el pie en el 8, es mi hipótesis, porque la chancletica estaba en el último escalón´´, dijo un residente.

Sandi se mostraba tenso ante la presencia de los agentes. Al momento de ver a la prensa se alejó evitando ofrecer cualquier declaración.