Abinader defiende veracidad de estadísticas que afirman que la criminalidad se ha reducido

El presidente de la República, Luis Abinader, defendió este lunes las cifras que dan cuenta de que la tasa de criminalidad se ha reducido en la nación.

Dijo que esa data está certificada por organismos internacionales y por monitoreo constante que ha contratado el gobierno a través de asesorías.

El 17 de febrero pasado, el Ministerio de Interior y Policía comunicó un ligero descenso en la tasa de homicidios en el país a 7.5 por cada 100 mil habitantes, respecto al 7.7 registrado la semana anterior.

"Pero eso son los datos estadísticos, son los mismos datos, la misma fórmula que en el 2012 tú tenías 27 asesinatos por cada 100 mil habitantes y ahora, el año pasado, tiene 9.7, es la misma estadística, pero ahora confirmada por el Ministerio Público", planteó el mandatario durante LA Semanal con la Prensa al contestar la pregunta de un periodista en torno a la renuencia de la población a dar credibilidad a cifras oficiales sobre el tema.

Al abundar en el tema, subrayó que cuenta con la asesoría de varias entidades y citó la de los equipos del exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani.

"Incluso nosotros tenemos, y lo he repetido varias veces, las asesorías que tenemos, como la asesoría de los equipos que trabajaron con Rudolph Giuliani, supervisan directamente, me informan directamente sobre la veracidad de esa estadística y los organismos internacionales verifican esas estadísticas", acotó.

Sin embargo, el jefe de Estado dijo que siempre ha existido esa tendencia de la población a ser escéptica en torno a las informaciones de los gobiernos en temas de reducción de delitos y criminalidad, y planteó que ahora es más "difícil" asimilar esos datos debido a la presencia de las "redes sociales", las cuales viralizan informaciones en muy poco tiempo

"Mira es muy difícil convencer a una población en la época de las redes sociales que la delincuencia ha disminuido. Es difícil, eso históricamente es difícil, y ahora en la época de las redes sociales donde prácticamente y, gracias a Dios, todo está grabado, cualquier situación se te envía y lo ven los dominicanos aquí y en el exterior", argumentó.

El mandatario dijo que esa negativa a creer datos oficiales se extiende a otros sectores, como el económico y los incrementos de salarios.

"No solamente en esto, te dicen que no hay crecimiento económico, entonces vayan a pelear con el FMI, con el Banco Mundial con todos los organismos internacionales, no peleen con nosotros; dicen que no ha subido el salario real, a veces mencionan la Cepal y es la Cepal que lo dice", reflexionó.