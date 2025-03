Morrison: "Al chofer que dé positivo, le vamos a retener la licencia"

Los choferes de autobuses de la terminal del kilómetro 9 de la autopista Duarte fueron sorprendidos ayer con un operativo de prueba antidoping por parte del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), luego de que el senador Antonio Marte afirmara que si en la capital se hiciera esta prueba se quedarían las rutas vacías.

El director del Intrant, Milton Morrison, advirtió que se le retendrá la licencia a todo el que resulte positivo.

El operativo inició a las 6:00 de la mañana y a las 10:00 ya se había sometido a pruebas a más de 40 conductores de la ruta 1 del Sindicato de Transporte Urbano 27 de Febrero (Sitrau), afiliada a Fenatrano.

Morrison informó que los operativos se harán en todo el país e incluyen choferes de carros, guaguas, camiones y hasta los conductores de motocicletas.

Además de las pruebas antidoping, a cada conductor se le toma la presión y se le hace la prueba de la glicemia, porque, de acuerdo con Morrison, no se permitirá que personas dedicadas al transporte público pongan en riesgos la seguridad de los ciudadanos.

El compromiso

"Nuestro compromiso es salvar vidas, no podemos permitir que la actitud de unos pocos irresponsables tenga sobre sus hombros la vida de tantas personas, el chófer que de positivo le vamos a retener la licencia", dijo

Advirtió que a los positivos a cualquier sustancia controlada se les impondrán sanciones que incluyen remitirlos a los centros de rehabilitación.

¿Es legal?

Cirilo Guzmán, abogado penalista, explicó que el artículo 42 de la Constitución establece que cualquier evaluación de prueba como la antidoping está sujeta a que la persona esté de acuerdo y que obligar a un conductor a hacerse cualquier prueba es ilegal.

Sin embargo, aclara que, si en un proceso de revisión se detiene a un conductor por sospecha de que manera bajo los efectos de alcohol, drogas o cualquier otra sustancia prohibida, se puede realizar la inspección con la presencia de un agente capacitado para esos fines, pero si aun así la persona no quiere, no se le puede obligar.

"El que no se quiera someter a eso no está violando ningún estamento legal...pero eso que está haciendo el Intrant, fuera de que parece beneficioso, es más política que otra cosa, porque si yo que soy un conductor digo no quiero hacerme eso, nadie me puede obligar, según el artículo 42 de la Constitución", dijo Guzmán.

De su lado, el también abogado Affe Gutiérrez, informó que la Ley 63-17, establece que las autoridades de tránsito están facultadas para exigir la realización de pruebas de alcoholemia y toxicológicas (antidoping) a conductores y peatones cuando existan indicios o durante operativos preventivos. (artículos 261 y 262).

"Sin embargo, -precisa- el conductor o peatón puede negarse a someterse a la prueba, en ese caso, la negativa queda registrada en un acta y se le conducirá ante el Tribunal Especial de Tránsito o juzgado de paz, lo que conlleva sanciones adicionales".

Explica que, si un conductor se niega a someterse a la prueba de alcoholemia o toxicológica, la Digesett debe levantar un acta en la que conste dicha negativa.

Las declaraciones de Antonio Marte El senador y presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), Antonio Marte, declaró en una sesión de la cámara alta que: "Si se aplicaran pruebas antidopaje sorpresivas en las terminales de autobuses y paradas del transporte público, muchas rutas se quedarían sin conductores". Un día antes el director del Intrant, Milton Morrison, fue invitado al Senado para hablar sobre los frecuentes accidentes de tránsito y en ese escenario dijo que uno de los problemas del sector es la falta de personal en la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre.

Reacción del presidente Abinader

Al preguntarle este lunes al presidente Luis Abinader sobre si Intrant actuó como consecuencia de las declaraciones del senador Marte, dijo que el Intrant tenía en agenda aplicar ese operativo, "desde antes".

"Esa fue una declaración que él dio, yo la leí en la prensa, pero yo pienso que ese programa del Intrant estaba preparado desde antes y él (la entidad) lo informó que lo iba a hacer y esa fue la reacción del senador, o sea, no fue que por lo que el senador dijo que se hizo. Eso es lo que entiendo", expresó el mandatario.