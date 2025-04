El falso héroe del Jet Set: "Mil veces lo haría", decía el hombre que nunca estuvo allí

"Mil veces lo haría", fueron algunas de las palabras pronunciadas por Rafael Rosario Mota, alias "Foster", de 32 años, quien se había hecho pasar por rescatista durante el colapso del techo de la discoteca Jet Set.

Aprovechándose del dolor irreparable que dejó el colapso en la nación dominicana, Rosario Mota fue entrevistado por varios programas de radio y televisión, tanto nacionales como internacionales, tras anunciar su falsa valentía en medio de la tragedia.

Foster fue entrevistado en el programa diario "De Extremo a Extremo" donde destacaron su labor como "héroe sin capa", sin saber que en realidad se trataba de un farsante, que se vendió como un grande.

En las entrevistas que ofreció, "Foster" no solo llegó a realizar oraciones en vivo, sino que también aseguró haber salvado la vida de varias personas, incluyendo a la presentadora de noticias Elianta Quintero, sobreviviente de la catástrofe.

La presentadora y locutora venezolana Jessica Pereira también entrevistó a Rosario Mota el pasado jueves 10 de abril en su programa radial, "Jessica en Punto".

En un video publicado en redes sociales, Pereira dijo que, después del conversatorio, "hubo varias cosas que no nos cuadraron en la entrevista".

Asimismo, señaló que una persona se comunicó con ella desmintiendo al joven, "Vanessa me escribió por las redes sociales y me dice que ella es líder comunitaria del barrio de Herrera. Entonces ella se comunica conmigo y me dice que el joven es un estafador, que no salvó a nadie, que investigue bien".

Otro caso fue, el locutor Luinny Corporán, quien indicó a través de su cuenta de Instagram que realizó la entrevista al joven para su canal de YouTube pero que al enterarse de lo sucedido no salió al aire. "Y esta no salió a tiempo y la íbamos a publicar mañana". "El supuesto rescatista de la periodista", señala el mensaje.

Asimismo, el falso rescatista fue entrevistado en el programa radial de variedad y entretenimiento, "Fogarate Radio".

Cruzando fronteras

Así como los medios nacionales cayeron en las garras del conmovedor testimonio de "Foster", también lo hicieron algunos medios internacionales, como fue el caso de Univisión Noticias.

En un video realizado por el medio internacional, se puede apreciar cómo un reportero le realiza una entrevista a Rosario Mota en la zona cero de la discoteca Jet Set, donde este alega haber sido "una de las primeras personas en llegar al lugar de los hechos".

Mientras tanto, indicó que trabajaba como escolta. También relató que "haberse quedado sin combustible le permitió auxiliar a 12 personas", según expresó Rosario Mota en su falso testimonio.

La obra que salió mal

El falso rescatista fue arrestado el pasado martes por agentes de la Dirección Central de Inteligencia (DINTEL) de la Policía Nacional.

A pesar de jugar con el dolor de toda una sociedad y con la memoria de los más de 200 fallecidos en la tragedia del Jet Set, a Rosario Mota no le bastó.

De acuerdo con la Policía Nacional y según admitió en un video, también difamó la labor de los rescatistas y agentes policiales, al declarar públicamente que estos actuaron con favoritismo durante el operativo de salvamento.

Nunca estuvo en la zona cero

En el proceso de investigación se estableció que Rosario Mota en ningún momento estuvo en la zona de la tragedia, ni mucho menos rescatando a ninguna persona, como declaró en múltiples entrevistas.

Asimismo, investigaciones determinaron que la venda que exhibía en su mano izquierda no está relacionada con dicha tragedia, sino con una herida causada por un disparo accidental con un arma de fuego mientras laboraba en una empresa de seguridad privada, el pasado 24 de febrero.