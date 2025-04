Repartidor muere atropellado por patana; familia denuncia conductor huyó de la escena

Familiares de Ángel Miguel Ramírez Santos, de 22 años, denunciaron que fue atropellado por una patana mientras conducía su motocicleta el pasado martes 22 de abril, y que el conductor se dio a la fuga tras el hecho.

De acuerdo con sus hermanas Massiel y Katherine Ramírez Santos, el hecho ocurrió entre la 1:00 p.m. y las 3:00 p.m. en la avenida 30 de Mayo, frente a la Dirección General de Pasaportes.

Ángel Miguel se dedicaba a entregar pedidos por plataformas digitales. "Él tenía un tiempito haciendo Pedidos Ya, pero luego él dejó de hacer Pedidos Ya y se puso a hacer Uber", indicó Katherine.

"Él había salido de mi casa en eso de las 12:30 p.m. a realizar los pedidos. Y a eso de las 3:34 p.m., me llama mi papá. Me pregunta cómo a qué hora salió mi hermano de aquí. Yo le expliqué a qué hora salió. Y me dice que lo llamaron y le dijeron que tuvo un accidente y que él falleció", relató con voz entrecortada.

"Mató a mi hermano"

Katherine expresó su indignación por la forma en que ocurrió el hecho: "Ese ser humano asesinó a mi hermano, porque eso fue un asesinato. Él le pasó por arriba y se dio a la fuga".

Asimismo, señaló que, según una persona que presenció el accidente, "dijo que esa persona ni siquiera se paró. Él le pasó por arriba y se fue".

Katherine recuerda a su hermano como un joven ejemplar: "Intachable, súper inteligente, amoroso, él era la representación de un muchacho serio y del amor en la familia".

Lo describe como "un muchacho grande". "Yo no he visto a nadie sano como lo era él", detalló.

Reporte del Inacif

El informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) establece que Ángel Miguel falleció a las 2:20 p.m. del 22 de abril a causa de insuficiencia respiratoria, shock hipovolémico, hemorragia externa y trauma contuso múltiple severo de tipo vehicular.

Sin respuestas

Su padre, el señor Luis Miguel Ramírez, indicó a Diario Libre que por parte de las autoridades aún no saben nada de lo sucedido. "Aún nada, vamos a investigar para verificar qué pasó y ver qué nos dicen a través de las cámaras".

Desde Diario Libre se hicieron ingentes esfuerzos para comunicarse con las instituciones correspondientes, pero los resultados fueron infructuosos.