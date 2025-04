"No nos defrauden": el llamado de la Policía Nacional a sus 3,048 nuevos agentes

La Policía Nacional celebró este viernes la graduación de 3,048 nuevos agentes, como parte del plan nacional que busca fortalecer la seguridad ciudadana en República Dominicana.

Los graduandos pertenecen a diversas divisiones estratégicas, incluyendo la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), la Policía de Turismo (Politur) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

La ceremonia, presidida por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, se enmarca en la meta de incorporar 20,000 nuevos policías para el año 2028.

El comisionado ejecutivo para la Reforma Policial, Luis Ernesto García Hernández, durante su discurso, exhortó a los egresados a servir con integridad y compromiso.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/25/25042025-transformacion-policial-graduacion---joliver-brito16-7434db35.jpg La vicepresidenta de la República, Raquel Peña entrega un título de graduación a uno de los nuevos agentes de la Policía Nacional. (DIARIO LIBRE / JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/25/25042025-transformacion-policial-graduacion---joliver-brito11-bb974a4b.jpg Rostros de los graduados este viernes y que pasarán a formar parte de la Policía Nacional. (DIARIO LIBRE / JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/25/25042025-transformacion-policial-graduacion---joliver-brito13-532e0963.jpg La ministra de Interior y Policía, Faride Raful saludó a un nuevo agente de la institución del orden durante la graduación de 3,048 nuevos miembros policiales. (DIARIO LIBRE / JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/25/25042025-transformacion-policial-graduacion---joliver-brito01-efc4999f.jpg Vista amplia de un grupo de graduados de la Policía Nacional, quienes tendrán el deber de fortalecer la seguridad ciudadana en República Dominicana. (DIARIO LIBRE / JOLIVER BRITO)

"Ser policía significa proteger y servir a la ciudadanía. No defrauden a sus familias, no defrauden a sus instructores, no nos defrauden", expresó.

Agregó que los recién graduados representan la autoridad y el compromiso con el país.

Méritos

En el acto también se reconoció a 16 agentes por su desempeño sobresaliente durante el proceso de formación.

En un homenaje póstumo, se rindió un minuto de silencio, a tres aspirantes fallecidos en accidentes de tránsito.

Integridad

La vicepresidenta instó a los agentes que su servicio no se limite a hacer cumplir la ley, sino a ser ejemplo de integridad.

"Ustedes representan la esperanza de millones de dominicanos que anhelan y merecen un país más seguro, más justo y solidario", señaló.

El evento también estuvo encabezado por diversas autoridades, entre ellas, el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, director de la Policía Nacional, y Faride Raful, Ministra de Interior y Policía.

Además, estuvieron presente Carlos Fernández Onofre, ministro de Defensa; Luis Ernesto García Hernández, Comisionado para la Reforma de la Policía Nacional; Adriana Sang, presidenta de la Junta Directiva y Coordinadora de la Unidad de Modernización Educativa y Desarrollo Humano; entre otros.