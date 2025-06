Trabas de costo y diseño frenan construcción del nuevo teleférico de Puerto Plata

El 5 de junio de 2024, el icónico teleférico de Puerto Plata cerró sus operaciones con el objetivo de dar paso a un nuevo sistema de transporte moderno. Sin embargo, casi un año después, la construcción aún no ha comenzado debido a los problemas que enfrentan las autoridades en la etapa de diseño.

Según informaron fuentes a Diario Libre, los técnicos continúan evaluando aspectos claves como la velocidad del viento, lo que ha demorado la planificación del nuevo sistema. Concluida esa fase, pasarán a la licitación.

En su momento, el cierre se justificó por el avanzado deterioro estructural del teleférico, cuya operación supera las cinco décadas y ya agotó su vida útil.

El Gobierno prometió sustituirlo por una versión más segura, eficiente y con mayor capacidad, pero hasta ahora esa promesa no se ha concretado.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, reconoció recientemente que el proceso ha tomado más tiempo del previsto y pidió paciencia a la población, asegurando que la obra "se realizará en el tiempo oportuno".

Impacto económico

Mientras tanto, en los alrededores del teleférico, la paralización del proyecto ha generado incertidumbre y desesperación entre más de 300 familias cuya economía depende directa o indirectamente de este atractivo turístico.

Vladimir Santana, vocero de organizaciones comunitarias de la zona, denunció lo que considera como una "falta de empatía" del Gobierno frente a la crisis que enfrentan guías turísticos, vendedores, motoconchistas y taxistas.

"Me notificaron que me quitarán un solar si no me pongo al día con el pago", expresó Santana.

Dijo que muchos residentes han tenido que endeudarse o pedir ayuda a familiares para subsistir. Algunos han sido desalojados por no poder pagar alquileres, y otros no pueden costear medicamentos esenciales debido a la caída de sus ingresos.

Aunque reconoce que el antiguo teleférico presentaba un alto grado de deterioro, Santana cuestiona la decisión de cerrarlo sin tener listo su reemplazo. "Esto parece parte de un plan para privatizar el teleférico. No vamos a permitir que eso ocurra", advirtió.

Pérdidas

Según estimaciones de los afectados, las pérdidas económicas acumuladas podrían superar los 100 millones de pesos. A ello se suman los negocios que invirtieron en infraestructura comercial en las inmediaciones del teleférico.

Presupuesto elevado La gobernadora de Puerto Plata, Claritza Rochtte, llamó a la población a tener paciencia. Afirmó que en los próximos días el ministro Paliza dará a conocer los planes definitivos para el nuevo teleférico. Indicó que la primera propuesta de reconstrucción tenía un costo muy elevado y que actualmente se evalúan alternativas más viables. Mientras las autoridades continúan afinando diseños sobre el papel, la comunidad espera acciones concretas y soluciones.