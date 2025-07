"Preferiría ser yo el que partió, no ella": el luto que persiste tras el Jet Set

Humberto de la Rosa estaba entre las personas que homenajearon este martes 8 de julio a las víctimas de la tragedia del Jet Set. Su hija Rossy de 45 años, fue una de las víctimas. Con un tono de voz muy bajo, relató cómo era ella.

Había seguido sus pasos como maestra. La describió: "Si no la más, (era) una de las más preferidas del distrito 10-01. Amada por todos los alumnos, por sus compañeros y por los directores distritales que pasaron en diferentes gestiones".

Recordó que ella, siendo la mayor de sus hijas, era también "la más joven del espíritu, la que siempre estaba conmigo, para donde quiera (que iba), me llamaba o me llevaba".

Ese día no estaban juntos. "Preferiría ser yo quien estuviera en su lugar, no ella", confesó el padre. Agregó que incluso ha escrito poemas para mitigar "un dolor que no tiene fin".

"Fue mi alumna desde pequeña en el colegio y después nos juntamos siendo colegas. Imagínese lo que es eso para un padre", dijo.

A su lado, la madre compartió con el mismo nudo en la garganta su sufrimiento diario. "Un dolor que siento, todo el día la extraño, cada día más. Cada día más, la extraño", repitió con una fina voz. Sin embargo, expresó: "De corazón, yo perdono a todas esas personas que pudieron haber hecho algo y no lo hicieron. A esos que dijeron que tenían que arreglar ese lugar y no hicieron nada".

Resaltó que su hija no solía ir a ese tipo de sitios. "A ella no le gustaban esas actividades. Ella iba a los karaokes, le gustaba cantar en público, así celebraba sus cumpleaños, siempre nosotros la acompañábamos. Pero ese día una amiga vino de fuera y la invitó, y por complacerla, fue. Mire la casualidad, ella ya no acostumbraba a venir mucho por aquí."

Al cumplirse este martes tres meses de la tragedia ocurrida en el Jet Set, un hecho que desgarró a decenas de familias y que aún mantiene viva la exigencia de justicia.

Durante la mañana, los alrededores de la zona cero, familiares, amigos y vecinos se dieron cita para honrar en una misa a las víctimas, entre velones encendidos, cartas con súplicas por el eterno descanso y rostros cubiertos de lágrimas.

Alzaron sus oraciones mientras sostenían fotos de sus seres queridos y flores que dejaban junto a sus pequeños altares improvisados.