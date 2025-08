Autoridades de tránsito orientan a conductores en nueva fase de prohibición de giros en el DN

Este lunes inició la ejecución de la tercera fase del plan de reorganización del tránsito en Santo Domingo, que busca reducir la congestión mediante la prohibición de giros a la izquierda en puntos estratégicos del Distrito Nacional, incluyendo importantes avenidas como la Abraham Lincoln, Winston Churchill y Máximo Gómez.

Según los reportes levantados durante la mañana por nuestro equipo, el flujo vehicular se ha mantenido estable y sin mayores contratiempos en las intersecciones donde se aplican las nuevas medidas. Las avenidas donde ya se implementó la disposición muestran circulación continua, sin grandes embotellamientos.

Enfoque en la educación, no en las sanciones

Durante esta etapa, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) ha priorizado la orientación de los conductores, dejando a un lado las sanciones por el momento. La intención, explicaron agentes en el lugar, es que la ciudadanía se familiarice con los cambios antes de que inicie el régimen sancionador.

"Estamos explicando las rutas alternas y el porqué de estas medidas. La idea es que los conductores se adapten progresivamente sin sentirse presionados", explicó un agente de Digesett mientras orientaba a los choferes.

La mayoría de los ciudadanos que fueron detenidos para recibir instrucciones eran extranjeros o visitantes de otras provincias, quienes manifestaron desconocer la medida. A ellos se les ofreció información sobre las rutas alternas habilitadas para facilitar su circulación.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/04/whatsapp-image-2025-08-04-at-150340-392e0a9f.jpeg VIOLACIÓN DE GIRO A LA IZQUIERDA MÁXIMO GÓMEZ (LUDUIS TAPIA/DIARIO LIBRE)

No obstante, durante el recorrido de este medio se observó la ausencia de vigilancia en ciertas intersecciones. En la avenida Máximo Gómez, frente al Cementerio Nacional, no se encontraban agentes visibles. Solo había conos señalizando la restricción, uno de los cuales estaba en el suelo, posiblemente tras haber sido atropellado por algún conductor que no respetó la prohibición.

Esta situación evidencia la necesidad de mayor supervisión durante esta fase de transición, para evitar que las nuevas disposiciones sean ignoradas y se produzcan incidentes.

Las autoridades reiteraron que esta medida forma parte de un plan integral para mejorar la movilidad urbana, reducir la congestión en los puntos críticos y aumentar la seguridad vial. Exhortaron a la población a mantenerse informada, respetar las nuevas reglas de circulación y colaborar con las autoridades para lograr una ciudad más fluida y segura.