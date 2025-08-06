Agentes policiales ocupan más de RD$2 millones en una compraventa clandestina en Barahona

Parte de los artículos ocupados por las autoridades durante un operativo en una compraventa clandestina en Barahona. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó el decomiso de dos millones cuatrocientos mil pesos en efectivo, varias armas de fuego, decenas de celulares y otros objetos de procedencia no justificada, durante operativos focalizados realizados en distintos sectores del municipio de Paraíso, provincia Barahona.

Las acciones, dirigidas por oficiales del Departamento de Investigación (Dicrim), en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público se realizaron en operativos focalizados en distintos sectores del municipio de Paraíso, provincia Barahona.

Dijo que también detuvieron a 10 personas , de las cuales cuatro estaban siendo activamente buscadas mediante órdenes judiciales por su implicación en distintos hechos delictivos, incluyendo un individuo señalado en un homicidio ocurrido en Santo Domingo.

Explicó que durante una de las intervenciones, en una vivienda que operaba como compraventa clandestina, fueron ocupados los dos millones cuatrocientos mil pesos en efectivo, 26 celulares sin documentos que justifiquen su procedencia, dos escopetas, una pistola calibre 9mm con cinco cartuchos, siete armas corto punzantes, así como 47 tarjetas bancarias de distintas entidades.

También fue retenido un vehículo marca Honda Civic, color rojo, para fines de investigación, ya que se presume su vinculación con actividades ilícitas.





Plan en la Región Enriquillo

La Policía dijo que estas intervenciones forman parte del plan estratégico de seguridad y prevención que se ejecuta en toda la Región Enriquillo, con el objetivo de seguir fortaleciendo la paz, el orden y la convivencia pacífica de las comunidades.

Los detenidos y los materiales ocupados serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.