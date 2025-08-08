El director de la Policía Nacional, mayor general Antonio Guzmán Peralta, acudió la mañana de este viernes a la Cámara de Cuentas para requerir una auditoría a su gestión.

"Todo funcionario público debe rendir cuentas, y hay tiempo para eso. Ya prácticamente tenemos dos años, entonces estamos pidiendo que esa gestión se audite, simple y llanamente", declaró a la prensa.

El mayor general también solicitó al órgano regulador un entrenamiento para el personal contable y administrativo de la Policía Nacional a fin de fortalecer las capacidades.

"Nosotros tenemos profesionales que son contadores y administradores, que son policías y trabajan en esas áreas. Para tal fin, estamos planteando un entrenamiento", explicó el funcionario.

Cumplir normas

Indicó que esta formación busca garantizar el cumplimiento de las normas y principios administrativos y financieros conforme a lo que establece la ley, además de contribuir a una gestión más transparente dentro de la institución.

El próximo mes de octubre el mayor general cumple dos años al frente de la institución del orden, por lo que dijo procura transparentar todo su proceso en la entidad.