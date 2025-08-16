Un ataúd valorado en más de 90 mil pesos fue sustraído de una funeraria ubicada en la calle Vicente Noble, en la provincia Azua.

Sobre el hecho, la Policía Nacional aclaró este sábado, mediante un comunicado de prensa, que no se trató de un asalto violento, como se difundió inicialmente en redes sociales, sino de un robo cometido por descuido.

De acuerdo con la información ofrecida por la Policía, agentes del Departamento de Investigación Criminal (Dicrim) acudieron al local tras la circulación de un video publicado por el propietario del negocio.

Al inspeccionar el lugar, comprobaron que no hubo rotura ni uso de armas de fuego. Los delincuentes aprovecharon una falla en la puerta principal para ingresar y llevarse el ataúd.

Buscan a los responsables

Pese a la difusión pública del hecho, la denuncia no ha sido formalizada ante las autoridades. Aun así, los agentes iniciaron el proceso de investigación junto al Ministerio Público.

Como parte de las diligencias, ya se trabaja en la identificación del vehículo utilizado en el robo y de los responsables del hecho.

La Policía exhortó a la ciudadanía a canalizar este tipo de casos mediante los mecanismos formales, para garantizar una investigación adecuada y oportuna.