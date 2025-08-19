En un estado avanzado de deterioro y abandono se encuentra la lujosa villa La Caracola, atribuida al presidente venezolano Nicolás Maduro y situada frente a Playa Juanillo, en el exclusivo enclave de Cap Cana, República Dominicana. La propiedad fue incautada por las autoridades estadounidenses tras vincularla a operaciones de corrupción y narcotráfico.

Con más de 3, 000 m² de construcción sobre un solar de 6, 000 m², la mansión había sido adquirida en unos 13 millones de dólares y revendida en 18 millones en una transacción que involucró al empresario Samark José López Bello, identificado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. como testaferro del exvicepresidente venezolano Tareck El Aissami y representante de los intereses de Maduro.

Diseñada por el prestigioso estudio Campagna Ricart y Asociados, responsable de proyectos de lujo como el recién inaugurado St. Regis Cap Cana, la villa integraba la serie de residencias "Fundador Golf", reservadas a los primeros promotores del complejo. El solar pasó a manos de los desarrolladores como dación en pago de deudas.

La mansión incluía nueve suites con baño y terraza privada, diez baños adicionales, cocina gourmet, piscina infinita, helipuerto, spa, gimnasio, gazebo, bar semicubierto, jardines tropicales y acceso a la marina, restaurantes, iglesia y vigilancia de Cap Cana.

Hoy, sin embargo, ofrece un panorama desolador: piscina y jacuzzi vacíos y enmohecidos, techos con filtraciones, ventanales rotos y la vegetación avanzando sobre la fachada. El abandono se percibe incluso desde tomas aéreas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/0f690bb8-41c9-4106-8a6c-dc397ba1d487-9ede8937.jpg Vista que muestra el contraste entre el deterioro de La Caracola y el cuidado de la villa vecina. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/2159a78f-6426-4ebe-af84-198d8d5cb523-5a5c8a99.jpg La villa La Caracola presenta avanzado deterioro. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

La fiscal estadounidense Pam Bondi reveló la semana pasada que Villa Caracola forma parte de un paquete de bienes incautados a la red de testaferros de Maduro, valorados en más de 700 millones de dólares. En la lista figuran mansiones en Florida, aviones privados, caballos de carrera, vehículos de lujo, joyas y millones en efectivo. Bondi describió la trama como "una organización mafiosa que opera como un cartel, moviendo millones de dólares manchados por el narcotráfico y la corrupción".

Fuentes aseguran que en esa villa se alojó Cilia Flores, esposa de Maduro, cuando en abril de 2019 salió de Venezuela por temor a un colapso del régimen. Un mes después, otras propiedades de López en Cap Cana fueron allanadas por agentes dominicanos y estadounidenses, entre ellas La Caracola.

La caída de dos chavistas

En marzo de 2019, la fiscalía del distrito sur de Nueva York presentó cargos contra López y El Aissami por violar la Ley de Designación de Capos Internacionales del Narcotráfico, al utilizar aviones privados de empresas estadounidenses. Uno de los vuelos citados fue el realizado de Rusia a Venezuela el 23 de febrero de ese año.

López, de 44 años, mantuvo estrechos vínculos con El Aissami. Tras ser señalado en EE.UU., se refugió en una fastuosa finca en la isla venezolana de Guara, estado Monagas. Allí levantó la propiedad conocida como finca Bubalis, descrita por medios venezolanos como su "Xanadú particular". Fue en ese lugar donde, el 9 de abril de 2024, las autoridades lo detuvieron por su presunta participación en el caso PDVSA-Cripto.

"La imagen de la finca Bubalis hoy, con sus pastizales moviéndose al viento en medio de una soledad casi absoluta, contrasta con el esplendor febril y festivo que imperó allí hasta la detención de su dueño", reseñó un medio local. También esa finca se encuentra ahora desocupada.

El fiscal general Tarek William Saab acusó a El Aissami, a exfuncionarios como Simón Zerpa y a López de liderar una red que desvió multimillonarios ingresos de PDVSA mediante operaciones petroleras opacas y transacciones en criptomonedas, usadas para evadir sanciones y especular con divisas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/19/cade5e04-dc00-4c0c-ad31-cedb9f36b71a-f7a86901.jpg La villa La Caracola está ubicada cerca de un campo de golf y frente a la playa. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Presiones y negaciones

Como parte de una nueva ofensiva contra la dictadura venezolana, el Departamento de Estado elevó la recompensa por la captura de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares, la cifra más alta ofrecida por un individuo.

Desde Caracas, el canciller Yván Gil descalificó la operación como "teatro político", mientras Maduro reiteró: "No tengo ni tendré propiedades, ni dinero, ni cuentas en ningún lugar del mundo".

Hoy, Villa Caracola permanece como una ruina imponente y silenciosa: símbolo de una época de opulencia financiada por fondos oscuros, y trofeo vacío de una corrupción transnacional que la justicia aún intenta desenredar.